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Брошенный сослуживцами пленный ВСУ рассказал о спасении российскими военными

Пленный ВСУ Грачев заявил, что сослуживцы оставили его на два месяца в блиндаже
23 октября 2024, 08:35
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный Владимир Грачев заявил, что сослуживцы бросили его в блиндаже на два месяца. Первую помощь он получил от бойцов ВС РФ, пишет РИА Новости.
По словам Грачева, он получил ранение и на протяжении нескольких месяцев лежал в блиндаже. Пропитание ему предоставляли проходившие мимо отряды украинской армии.

Пленный отметил, что никто из сослуживцев не оказал ему медицинскую помощь и не перенес его в безопасное место. Спустя некоторое время четверо российских солдат, которые зашли в блиндаж, помогли Грачеву.



Они вынесли бойца ВСУ в тыл. После чего военные медики провели операцию. Грачев выразил свою благодарность российским военнослужащим, спасшим ему жизнь.

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#вс рф
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Жительница Курской области рассказала, как ВСУ атаковали авто пытавшихся бежать
23 октября 2024, 09:15

Фото: istock/frodelil

Жительница Суджанского района Курской области Наталья поделилась рассказом о том, как украинские военные атаковали автомобили мирных граждан, пытавшихся эвакуироваться. Об этом информирует ТАСС.
Вооруженные силы Украины напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.

«Спасибо мужу, что у меня машина так ехала. Это 150-160 км/ч. 120 км/ч минимум надо было ехать из-за дронов», — поделилась она.

Женщина пояснила, что боевики атаковали автомобиль при помощи БПЛА. Они нападали с разных сторон. По ее словам, одна из машин загорелась, из-за этого люди, которые ехали следом, уже не смогли проехать вперед. Она отметила, что по дороге в Курск ей встретилось множество таких сгоревших автомобилей.

Ранее стало известно, что «Ростех» сообщил о первом случае поражения БПЛА ракетой «Вихрь». По информации «Ростеха», ракета «Вихрь» смогла точно ликвидировать воздушную цель, несмотря на малые размеры БПЛА и его низкое тепловое излучение, обусловленное использованием электродвигателя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#ракета
#всу
#удар
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Подготовка удара по Санкт-Петербургу, атака в Курской области, бои в Судже: последние новости СВО
23 октября 2024, 08:58

Фото: iStock/gorodenkoff

ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ в ряде населенных пунктов Курской области. Кроме того, российским войскам удалось достичь успеха на Херсонском и Угледарском направлениях. О последних событиях в зоне СВО на 23 октября расскажет «Радио 1».

Курская область


Фото: istockphoto/N-sky

В Минобороны России сообщили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничной зоне Курской области, используя авиабомбы. По информации телеграм-канала «Рыбарь», на Курском направлении происходило отражение атаки ВСУ в районе Зеленого Шляха, а также бои велись в окрестностях Малой Локни.

«Российские войска успешно отразили атаку ВСУ на Зеленый Шлях, уничтожив несколько единиц техники и более десяти солдат противника. В Суджанском районе враг предпринял неудачные попытки продвинуться в районе Малой Локни и Суджи», — говорится в сообщении.
Удары армейской авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десяти формирований ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.

В Сумской области ракетные войска атаковали районы сосредоточения и резервы семи бригад ВСУ в населенных пунктах Журавка, Катериновка, Краснополье, Павловка и Покровка.

Издание The Economist сообщает, что российская армия уже отбила 50% территорий в Курской области и может начать наступление на Запорожье.

«По словам высокопоставленного украинского чиновника, следующей целью России может стать Запорожье — крупный промышленный центр на юге Украины», — утверждает журнал.
Рогов: ВС России уничтожили штаб ГБР Украины в Запорожье
Рогов: ВС России уничтожили штаб ГБР Украины в Запорожье

Херсонское направление


На Херсонском направлении российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра. В ответ противник усилил обстрелы левого берега, выпустив за последние сутки не менее 85 снарядов. В результате обстрелов в Новой Каховке, Днепрянах и Таврийске пострадали объекты энергетической инфраструктуры, местная администрация в селе Василевка также была подвержена атаке.


Запорожское направление


На Запорожском фронте продолжаются интенсивные бои в районе Каменского и его окрестностей. Сообщается о разрушении гаубицы ВСУ в поселке Степногорск, расположенном в двух километрах к северу от Каменского.

Противник продолжает обстреливать объекты в районе Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. В результате удара беспилотника была разрушена автозаправочная станция, что привело к гибели одного из её сотрудников.


Угледарское направление


На Угледарском направлении отмечаются положительные изменения: к западу от Максимильяновки российские войска продвинулись на 800 метров, освободив дачный поселок «Энергетик». Бои продолжаются в соседнем поселке «Машиностроитель», рядом с Курахово. В районе Катериновки ВС РФ продолжают оказывать давление на противника, зафиксировав продвижение на 500 метров вдоль лесополосы в направлении Елизаветовки. Вблизи Богоявленки идут ожесточенные бои.

Лиманское направление


С Лиманского направления поступило официальное сообщение об освобождении Новосадового, что может создать новые возможности для дальнейшего наступления российских войск в сторону Тернов. На Покровском направлении ситуация для украинского гарнизона, защищающего Селидово, ухудшается, поскольку российские войска атакуют с нескольких направлений.

Фото: istockphoto/Diy1

Подготовка удара по Санкт-Петербургу


22 октября шведский разведывательный самолет Gulfstream IV, а также американские Boeing RC-135V Rivet Joint и Bombardier Challenger 650 активно мониторили северо-западную границу России и Белоруссии. В то время как шведский самолет ограничивался полетами над Финляндией, американские летчики пролетали над Прибалтикой. Обычно подобные операции предшествуют атакам беспилотников.

Напомним, что 19 октября в небе над Санкт-Петербургом уже были зафиксированы сбитые украинские, а возможно, прибалтийские или финские дроны. Это может указывать на подготовку нового удара по Северной столице.

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#вс рф
#минобороны
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#курская область
#удар
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#сводкасво
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«Ростех» сообщил о первом случае поражения БПЛА ракетой «Вихрь»
23 октября 2024, 08:57

Фото: istock/PavelRodimov

Государственная корпорация «Ростех» сообщила о первом зарегистрированном случае успешного поражения вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ракетой «Вихрь». Об этом информирует РИА Новости.
По информации «Ростеха», ракета «Вихрь» смогла точно ликвидировать воздушную цель, несмотря на малые размеры БПЛА и его низкое тепловое излучение, обусловленное использованием электродвигателя.

Это событие является первым известным примером применения данного боеприпаса против беспилотников, что подчеркивает высокую эффективность и универсальность ракеты.

«Это первый известный пример применения такого боеприпаса по беспилотнику», — указано в сообщении.

Представители «Ростеха» отметили, что характеристики точности и управляемости «Вихря» позволяют успешно поражать даже малоразмерные объекты, которые не входят в категорию типичных целей. Ракеты «Вихрь» традиционно используются для уничтожения бронетехники противника, находящейся в укрытиях или в движении, а также для поражения замаскированных и защищенных огневых точек.

Разработчиком ракеты является компания «Высокоточные комплексы», а ее производство осуществляется на заводе «Калашников», оба из которых входят в состав «Ростеха».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
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#аэс
#сво
#всу
#ракеты
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При освобождении Михайловки в опорнике ВСУ нашли британских наемников
23 октября 2024, 07:58

Фото: istock/breakermaximus

В ходе операции по освобождению Михайловки в Донецкой Народной Республике военнослужащие группировки войск «‎Центр» обнаружили двух наемников из Великобритании, находившихся в опорном пункте Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников, информирует МО РФ.
По словам офицера, наемники были одеты в форму натовского образца и имели соответствующие нашивки и флаги.

«Они в этом опорнике так и остались», — отметил он в видеообращении, распространенном Минобороны РФ.

Капитан также подчеркнул героизм рядового Саетова, который, действуя в темное время суток, смог поразить бойницу опорного пункта с расстояния около 50 метров с помощью гранатомета. Это действие обеспечило прикрытие для дальнейших операций и способствовало успешному захвату позиции.

Красильников добавил, что укрепления противника были хорошо подготовлены. По его словам, в каждой посадке окопы, блиндажи, ходы сообщения. Он отметил, что боевики не рассчитывали, что им придется оттуда уходить.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
#сво
#наемники
#всу
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Группа украинских БПЛА вторглась в воздушное пространство РФ
ПВО за ночь уничтожила и перехватила 14 украинских беспилотников
23 октября 2024, 07:35

Фото: istock/sommersby

Российская ПВО в минувшую ночь уничтожила 14 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны в своем Telegram-канале.
Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Ростовской области, десять — над территорией Республики Крым.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

«Также экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову», — отмечается в сообщении.

Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Солдаты 116-й бригады территориальной обороны Украины переброшены после бунта под Курск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Запад вербует наемников для ВСУ с помощью ЧВК
Мирошник: Украина и Запад вербуют наемников в ЧВК из США и Польши.
23 октября 2024, 06:39

Киев и западные страны активно используют частные военные компании (ЧВК) из США и Польши для вербовки наемников в ряды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ, в своем докладе.

«Для вербовки наемников западные и украинские спецслужбы задействуют возможности таких американских ЧВК, как „Экедеми“, „Кьюбик“, „Дакхос бенефитс“, „Дин корпорейшен“, „Форвард обзервейшен групп“, „Гиперион сервисис“ и „Сане оф либерти интернэшнл“. Из Польши участвуют компании „Юропиэн секьюрити экедеми“ и „Эй-Эс-Би-Эс Отаго“», — рассказал Мирошник, чьи слова приводит РИА «Новости».
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в состав «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» вошли более 18 тысяч наемников из 85 стран. Вербовка бойцов за рубежом зачастую происходит через украинские загранучреждения.

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#мид
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#мид рф
#новости
#чвк
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The Economist: в Киеве опасаются наступления России в сторону города Запорожье
23 октября 2024, 06:02

В Киеве усилились опасения по поводу возможного наступления российских войск на город Запорожье, который в данный момент контролируется Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник в интервью журналу The Economist.
«Запорожье, как крупный промышленный центр и стратегический объект, а также близость Запорожской атомной электростанции создают реальную угрозу. Мы видим этот город в числе возможных целей России», — передает The Economist слова чиновника.

По его мнению, контроль над Запорожьем имеет важное значение для обеих сторон конфликта. Запорожье является значимым промышленным узлом на юге Украины. Наличие крупнейшей в Европе атомной электростанции вблизи города усиливает риски, если боевые действия в этом регионе возобновятся с новой силой.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Левадное в Запорожской области. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска удерживают преимущество над ВСУ на купянском направлении.

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#контроль
#всу
#рф
#запорожье
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Рогов: ВС России уничтожили штаб ГБР Украины в Запорожье
23 октября 2024, 05:51

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по штабу Государственного бюро расследования (ГБР) Украины в Запорожье.
Удар был произведен с помощью ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Штаб был тайно размещен в здании, ранее используемом налоговой инспекцией, и его локация тщательно скрывалась», — рассказал Рогов в интервью РИА Новости.
В результате удара погибли не менее 15 сотрудников ГБР, еще как минимум 10 получили ранения. Также сообщается, что уничтожено более десяти служебных автомобилей. Рогов отметил, что этот удар серьезно ослабит координацию украинских спецслужб в регионе и повлияет на их военные операции.

Запорожье остается важным стратегическим пунктом в текущем конфликте, и в Киеве опасаются возможного наступления российских войск в этом направлении .

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#запорожье
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Великобритания выделит $155 млн на военно-морскую помощь Украине
23 октября 2024, 04:33

Фото: istock/ikholwadia

Великобритания направит 120 миллионов фунтов стерлингов (155 миллионов долларов США) в совместную с Норвегией морскую коалицию для оказания военно-морской помощи Украине. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Кира Стармера.
Средства будут использованы для поставок сотен морских беспилотников и радиолокационных станций, необходимых для защиты зернового коридора в Черном море. В Лондоне также сообщили, что продолжают искать партнеров для финансирования помощи Украине.

Кир Стармер ранее обсудил ускорение поставок помощи с лидерами Германии, США и Франции, отметив единство стран в стремлении поддержать Киев в его борьбе.

Ранее сообщалось, что немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу из-за массового бегства солдат ВСУ с позиций. Свое мнение он выразил в социальной сети X, комментируя публикацию испанского издания El Pais. В статье говорится о том, что украинские военнослужащие оставляют свои позиции из-за истощения и отсутствия ротации. Дотком подчеркнул, что дезертирство в рядах ВСУ нарастает, что серьезно ослабляет позиции украинского лидера.

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