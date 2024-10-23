Брошенный сослуживцами пленный ВСУ рассказал о спасении российскими военными

Фото: iStock/Prostock-Studio
Украинский военнопленный Владимир Грачев заявил, что сослуживцы бросили его в блиндаже на два месяца. Первую помощь он получил от бойцов ВС РФ, пишет РИА Новости.
По словам Грачева, он получил ранение и на протяжении нескольких месяцев лежал в блиндаже. Пропитание ему предоставляли проходившие мимо отряды украинской армии.
Пленный отметил, что никто из сослуживцев не оказал ему медицинскую помощь и не перенес его в безопасное место. Спустя некоторое время четверо российских солдат, которые зашли в блиндаж, помогли Грачеву.
Они вынесли бойца ВСУ в тыл. После чего военные медики провели операцию. Грачев выразил свою благодарность российским военнослужащим, спасшим ему жизнь.
Читайте также:
«Все кончено»: В Германии прокомментировали бегство ВСУ с позиций
Во Франции заявили о проигрыше Запада в украинском конфликте
ВС РФ уничтожили пункт, откуда запускались дроны ВСУ по Белгородской области
Пленный отметил, что никто из сослуживцев не оказал ему медицинскую помощь и не перенес его в безопасное место. Спустя некоторое время четверо российских солдат, которые зашли в блиндаж, помогли Грачеву.
Они вынесли бойца ВСУ в тыл. После чего военные медики провели операцию. Грачев выразил свою благодарность российским военнослужащим, спасшим ему жизнь.
Читайте также:
«Все кончено»: В Германии прокомментировали бегство ВСУ с позиций
Во Франции заявили о проигрыше Запада в украинском конфликте
ВС РФ уничтожили пункт, откуда запускались дроны ВСУ по Белгородской области
Екатерина Коршунова