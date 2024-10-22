ВС РФ уничтожили пункт, откуда запускались дроны ВСУ по Белгородской области

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Бойцы ВС России ликвидировали пункт управления БПЛА ВСУ, откуда запускались дроны по Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что вражеский пункт управления беспилотниками находился на Купянском направлении. Российские войска нанесли удар корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь».
Согласно информации канала, солдаты ВС РФ также уничтожили подразделение противника, состоящее из десяти человек, в одном из жилых домов в Петропавловке. Официального подтверждения данной информации от Минобороны России еще не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Согласно информации канала, солдаты ВС РФ также уничтожили подразделение противника, состоящее из десяти человек, в одном из жилых домов в Петропавловке. Официального подтверждения данной информации от Минобороны России еще не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова