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Запад проиграл украинский конфликт, заявил историк из Франции Эммануэль Тодд в разговоре с Berliner Zeitung.
«Очень просто: Запад проиграл конфликт на Украине. Сейчас идет реорганизация мира, причем не в соответствии с представлениями Запада», — сказал собеседник.Тодд отметил, что теперь участниками игры на мировой арене становятся страны БРИКС и прочие. Историк сделал акцент, что объединение является своего рода противовесом коллективному Западу.
«Запад хотел изолировать Россию, но оказалось, что большинство стран мира не хотят присоединяться к нему в этом вопросе», — заключил аналитик.Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз дал оценку саммиту БРИКС в Казани. Мероприятие проходит до 24 октября. В нем участвует руководство международных организаций.
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