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Во Франции заявили о проигрыше Запада в украинском конфликте

Историк из Франции Эммануэль Тодд: Запад проиграл украинский конфликт
22 октября 2024, 20:04
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Запад проиграл украинский конфликт, заявил историк из Франции Эммануэль Тодд в разговоре с Berliner Zeitung.
«Очень просто: Запад проиграл конфликт на Украине. Сейчас идет реорганизация мира, причем не в соответствии с представлениями Запада», — сказал собеседник.
Тодд отметил, что теперь участниками игры на мировой арене становятся страны БРИКС и прочие. Историк сделал акцент, что объединение является своего рода противовесом коллективному Западу.



«Запад хотел изолировать Россию, но оказалось, что большинство стран мира не хотят присоединяться к нему в этом вопросе», — заключил аналитик.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз дал оценку саммиту БРИКС в Казани. Мероприятие проходит до 24 октября. В нем участвует руководство международных организаций.

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#конфликт
#новости
Участники саммита БРИКС согласовали подход к конфликту на Украине
22 октября 2024, 20:34

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Общий подход стран-участниц БРИКС к украинскому конфликту согласован, и по нему нет возражений, прокомментировал «Первому каналу» помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков. Собеседник подчеркнул, что подход отразят в итоговой декларации саммита.
«Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений», — прокомментировал помощник российского лидера.

Саммит стран-участниц БРИКС в Казани проходит до 24 октября. Он является крупнейшим внешнеполитическим событием, которое когда-либо проходило в РФ. Глава российского государства провел в рамках мероприятия ряд двусторонних встреч.

По мнению аналитиков, саммит БРИКС показал, что коллективный Запад не смог изолировать Россию.

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«Вот в чем проблема»: в США оценили положение ВСУ в зоне СВО
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ уходят с фронта пешком из-за отсутствия техники
22 октября 2024, 18:28

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Боевики ВСУ убираются с фронта пешком, поскольку у них нет техники, а бойцы ВС РФ тем временем ведут наступление по всей фронтовой линии, рассказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком», — прокомментировал аналитик.
Он добавил, что украинские боевики вынуждены отступать, поскольку скорость продвижения российских войск растет. Эксперт посчитал, что главная проблема ВСУ заключается в нехватке личного состава.

«Мы видим, что все больше и больше высокопоставленных украинских чиновников заявляют о том, что у них не хватает живой силы, вот в чем проблема», — резюмировал Джонсон.

Ранее стало известно, какие страны НАТО могут ввести войска на Украину и в каком случае. Эксперт раскрыл один очень важный фактор.

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Раскрыты цели иностранных журналистов в Курской области
Краснов: целями иностранной прессы под Курском были оправдание и героизация ВСУ
22 октября 2024, 18:25

Игорь Краснов (фото: сайт Кремля)

Целями иностранной прессы в Курской области были оправдание и героизация ВСУ, которые занимались расстрелами мирного населения, грабежом и насилием, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов во время первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро.
«Их целями являлись съемка и размещение в иностранных СМИ репортажей, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных по нападению на территорию нашей страны. Кто не знает, сообщаю — вторжение сопровождалось расстрелами мирного населения, разграблением домов, социальных и торговых объектов, другими актами насилия и варварского поведения», — пояснил он.
Краснов также отметил, что у иностранных журналистов не было никаких разрешений на то, чтобы посещать Курскую область, потому их уголовное преследование является оправданным с точки зрения российских законов и международного права.
«Разумеется, никаких разрешений у представителей прессы ни на пересечение границы, ни на проведение съемок не было и быть не могло, их уголовное преследование осуществляется в четком соответствии с нормами российского законодательства и соблюдением положений международного права. Больше мне добавить нечего», — подчеркнул генпрокурор России.
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В МО РФ показали кадры поисково-спасательных работ в Курской области
22 октября 2024, 17:51

Игорь Краснов (фото: сайт Кремля)

Кадры поисково-спасательных работ в Курской области показало Минобороны РФ. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.
«Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ сопровождают экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-35, выполняющие боевые задачи в приграничных районах Курской области», — сказано в публикации.
Перед этим представители Российского Красного Креста проинформировали об обнаружении свыше тысячи человек в Курской области, которые считались без вести пропавшими. Уточнялось, что в организацию пришли тысячи обращений. Одного человека могли искать и родственники, и соседи с друзьями.

Украина напала в приграничье Курской области в начале августа. По признанию главкома ВСУ Александра Сырского, такой шаг должен был отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако, по мнению экспертов, все вышло наоборот.

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В Киеве ответили, введет ли НАТО войска на Украину
Аналитик Стариков: некоторые натовские страны могут ввести на Украину войска
22 октября 2024, 17:49

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Некоторые государства Североатлантического альянса могут ввести войска на Украину в случае оперативного прорыва со стороны российских сил. Такое развитие событий у себя на YouTube-канале предположил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«Если будут серьезные прорывы на оперативную глубину, то отдельные страны НАТО ведут свои войска на территорию Украины. НАТО не введет, но отдельные страны введут, если будет такая угроза», — выразил мнение аналитик.
Он добавил, что такие шаги со стороны НАТО вероятно возможны, если украинский фронт обрушится, и боевики ВСУ массово побегут.

Ранее сообщалось, какую идею, связанную с Украиной, осудили во Франции.

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#украина
#война
#конфликт
#сво
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Наемника из РБ заочно приговорили в ДНР за участие в боях на стороне ВСУ
Наемника ВСУ из РБ Думбляускаса заочно приговорили к 14 годам в ДНР
22 октября 2024, 16:57

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К 14 годам строгого режима заочно приговорили наемника ВСУ из РБ Александра Думбляускаса в Верховном суде Донецкой народной республики. Об этом «Ленту.ру» проинформировали в Генпрокуратуре РФ. Мужчине вменяли статью об участии наемника в вооруженном конфликте.
По информации следователей, в период с февраля 2022 по июль сего года Думбляускас воевал на стороне Украины, пройдя соответствующую подготовку. В результате он получил вознаграждение, которое эквивалентно больше чем двум миллионам рублей.

Ранее сообщалось, что судом арестованы семеро боевиков ВСУ, которых задержали под Курском. Фигурантам вменяют сразу несколько статей. Следствие разбирается в обстоятельствах.

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Семерых задержанных под Курском боевиков ВСУ арестовал суд
22 октября 2024, 16:56

Фото: istockphoto/dlccar

Семерых задержанных в Курской области боевиков ВСУ арестовал суд, проинформировали РИА Новости в ГВСУ СК.
«Расследуется уголовное дело в отношении боевиков 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулик, Сергея Караева, Александра Дойчук, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбаба и Олега Вовк», — говорится в сообщении.
Фигуранты подозреваются в незаконном пересечении госграницы, а также в незаконном хранении и перевозке взрывчатки и оружия, включая крупнокалиберное. Кроме того, задержанным инкриминируется статья о теракте.

Следователи считают, что в августе злоумышленники незаконно проникли в Россию с Украины. Они открывали огонь по гражданским и бойцам ВС РФ в Краснооктябрьском, Комаровке и Снагости под Курском.

Украинские террористы напали на приграничье Курской области с утра 6 августа, в регионе до сих пор продолжаются бои.

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#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#суд
#стрельба
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Арестович* высказался за идею о разделе Украины по «немецкому варианту»
22 октября 2024, 16:17

Фото: istockphoto/Silent_GOS

За раздел Украины по «немецкому варианту» высказался экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович*. Он считает, что именно так мог бы завершиться конфликт.
«Я — первый сторонник, если мы разменяемся по немецкому варианту», — сказал он в беседе с YouTube-каналом «Альфа».

Таким образом собеседник предложил поделить республику на две части: одним государством стали бы контролируемые Россией земли, а запад и центр Украины — другим.

По мнению Арестовича, если бы Москва согласилась бы на такой вариант, это стало бы «большой удачей» для киевского режима.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказался о сообщениях про возможное увольнение двух украинских военачальников.

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*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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#украина
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#война
#сво
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Украинский пленный сделал признание о ВСУ
Украинский пленный заявил, что бойцам ВСУ надоело воевать
22 октября 2024, 16:02

Фото: iStock/Olena_Z

Многим бойцам ВСУ надоело воевать. Об этом рассказал украинский пленный Дмитрий Рутковский, говорится в сообщении Минобороны РФ.
По словам Рутковского, в его батальоне «идейных не так уж и много». Он пояснил, что пошел воевать, так как его семье пообещали проблемы.

Пленный добавил, что ВСУ несут очень большие потери в Курской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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