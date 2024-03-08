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Украинская армия растеряла почти всю западную технику, в результате чего положение ВСУ становится всё более отчаянным, об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Ситуация на линии соприкосновения становится настолько отчаянной, что украинцам приходится бросать все силы, чтобы защитить свои позиции», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Меркурис.
Эксперт заявил, что Вооружённые силы Украины ежедневно теряют образцы лучшей техники, которую им предоставили западные союзники. В попытках защитить свои позиции, они выгонят технику на линию боевого соприкосновения, где её успешно подбивают российские силы.
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Евгения Парфентьева