ВС РФ улучшили позиции, продвинувшись ближе к Работино

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Российские военные улучшили свои позиции в Запорожской области, продвинувшись на ореховском направлении на один километр от населённого пункта Вербовое к селу Работино. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что в настоящее время ВС РФ делают ощутимые успехи в этом районе. Военным удалось продвинуться на запад на один километр, что довольно много на фронте.
Рогов добавил, что в Работино продолжаются тяжёлые бои. ВСУ массово применяют беспилотники для разведки и ударов по объектам.
Ранее Рогов сообщал, что в селе Работино Запорожской области идут тяжёлые уличные бои. По его словам, ВСУ перебрасывают в населённый пункт всё больше и больше своих бойцов, пытаясь превзойти по численности российскую армию.
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Рогов добавил, что в Работино продолжаются тяжёлые бои. ВСУ массово применяют беспилотники для разведки и ударов по объектам.
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Анастасия Чинкова