Брянский губернатор рассказал о жертвах украинской атаки
Два человека погибли и восемь пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем телеграм-канале.
По его словам, дрон-камикадзе ударил по частному дому в поселке Климово. В результате погибли 30-летняя женщина и 41-летний мужчина. Губернатор выразил глубокие соболезнования их родным и близким. Еще пять человек, четыре женщины и мужчина, получили ранения.
Также пострадала 73-летняя жительница Погара. В селе Воронок Стародубского района ранения получили мужчины в возрасте 19 и 40 лет. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали их.
Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа.
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