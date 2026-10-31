Брянский губернатор рассказал о жертвах украинской атаки

31 октября 2026, 10:26

Ковальчук: два человека погибли при атаке дрона ВСУ на частный дом под Брянском

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Два человека погибли и восемь пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем телеграм-канале.