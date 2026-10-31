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Почти 100 беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь

Слюсарь: более 90 БПЛА сбили за ночь над Ростовской областью
Фото: iStock/bbsferrari

Силы ПВО сбили более 90 беспилотников ВСУ над Ростовской областью за ночь. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.



По его словам, вражеские дроны ликвидировали в городе Каменск-Шахтинский и четырех районах региона: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Каменском. Упавшие обломки сбитых БПЛА нанесли повреждения крыше, остеклению и хозяйственной постройке частного домовладения.

Губернатор отметил, что пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что во Льговском районе Курской области водитель грузового автомобиля получил ранение в результате атаки украинского дрона. У 45-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму, его доставили в ЦРБ.

Лидия Пономарева

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