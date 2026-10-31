Почти 100 беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь

31 октября 2026, 08:51

Слюсарь: более 90 БПЛА сбили за ночь над Ростовской областью

Фото: iStock/bbsferrari

Силы ПВО сбили более 90 беспилотников ВСУ над Ростовской областью за ночь. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.