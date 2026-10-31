Почти 100 беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Силы ПВО сбили более 90 беспилотников ВСУ над Ростовской областью за ночь. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
По его словам, вражеские дроны ликвидировали в городе Каменск-Шахтинский и четырех районах региона: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Каменском. Упавшие обломки сбитых БПЛА нанесли повреждения крыше, остеклению и хозяйственной постройке частного домовладения.
Губернатор отметил, что пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.
Ранее сообщалось, что во Льговском районе Курской области водитель грузового автомобиля получил ранение в результате атаки украинского дрона. У 45-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму, его доставили в ЦРБ.
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