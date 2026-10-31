Названо число беспилотников, сбитых ночью над регионами РФ

31 октября 2026, 09:40

Российская ПВО сбила 433 беспилотника ВСУ за ночь

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи система ПВО перехватила 433 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.