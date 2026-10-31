Названо число беспилотников, сбитых ночью над регионами РФ
В течение прошедшей ночи система ПВО перехватила 433 вражеских БПЛА самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.
По информации ведомства, атаке беспилотников подверглись 19 регионов страны: Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Орловская, Липецкая, Воронежская, Смоленская, Тамбовская, Волгоградская, Ростовская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Оренбургская и Ульяновская области, а также республики Татарстан и Башкортостан.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Ее целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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