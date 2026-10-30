В Курской области БПЛА ВСУ атаковал грузовик, водитель ранен
Губернатор Хинштейн: В Курской области БПЛА ВСУ атаковал грузовик
В Льговском районе Курской области водитель грузового автомобиля получил ранение в результате атаки украинского дрона. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, инцидент произошёл сегодня: вражеский беспилотник атаковал грузовик. 45-летнему мужчине диагностировали минно-взрывную травму, его доставили в Льговскую ЦРБ.
В дальнейшем пострадавшего направят в офтальмологическую больницу. Губернатор отметил, что медики окажут всю необходимую помощь.
Ранее в Брянской области БПЛА ВСУ атаковал здание Погарской администрации. Подробности — в нашем материале.
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