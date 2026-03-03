Трёхкратный призёр чемпионатов РФ по тяжёлой атлетике Чепиков погиб в ходе СВО
Трёхкратный призёр чемпионатов России по тяжёлой атлетике Александр Чепиков погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили вечером 2 марта на сайте Брянского государственного училища олимпийского резерва, воспитанником которого являлся спортсмен.
Чепиков завоевал серебряную медаль чемпионата России 2013 года, а также дважды становился бронзовым призёром турнира — в 2010 и 2016 годах.
«До сегодняшнего дня он остаётся самым сильным человеков в тяжелой атлетике за всю историю Брянской области. Рывок — 190 кг. Толчок — 230 кг», — отмечается в публикации.
В заявлении училища также подчеркивается, что спортсмен вдохновил многих юношей на спортивные достижения и остался в их памяти как человек редкой доброты. Его вклад в развитие спорта и мужество никогда не забудут, поскольку теперь он — «Герой Отечества, чей подвиг бессмертен».
