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Буданов* назвал главный признак гражданина Украины

Буданов* призвал считать гражданами Украины только работающих на победу Киева
Фото: istockphoto/reflection_art

Фото: istockphoto/reflection_art

Террорист Кирилл Буданов* призвал считать гражданами Украины только тех, кто работает на победу киевского режима, сообщают украинские СМИ.
«Как может быть гражданином Украины тот, кто не хочет защищать Украину? И гражданин ли он после этого?» — цитируют его Telegram-каналы украинских изданий.

Буданов* подчеркнул, что ковать победу могут в том числе и тыловики, но работать нужно всем.

«А если человек такой: нет, пусть кто-то другой это делает — нет, ты не гражданин», — приводят его слова СМИ Украины.

В марте сообщалось о возбуждении трех уголовных дел в отношении Буданова* в России. Суд уже дважды вынес вердикт о заочном аресте террориста. Москва не раз заявляла о террористических методах киевского режима. Кроме того, на Украине происходит повальная мобилизация, ​в военкоматы отправляют беременных женщин и инвалидов.

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«Это настоящее зло»: Маск заявил о важности прекращения конфликта на Украине
Маск назвал выступающих за продолжение украинского конфликта лжецами
05 апреля 2025, 22:01

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что украинский конфликт необходимо прекратить, а тех, кто выступает за продолжение боевых действий, миллиардер назвал лжецами и лицемерами. Коммерсант добавил, что поддерживает в этом вопросе президента США Дональда Трампа.
«…Это настоящее зло.... Президент Трамп прав в этом отношении, бойню молодых и старых необходимо прекратить, пришло время остановиться, эту машину смерти необходимо остановить», — произнес Маск, выступая на конгрессе партии Италии «Лига» во Флоренции по видеосвязи.

Он также добавил, что не уважает спекулянтов на военной тематике. Президент России Владимир Путин предлагал Украине завершить боевые действия, но Киев не отреагировал, а затем устроил вторжение в Курскую область.

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#украина
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В Финляндии неожиданно высказались о России
Валтонен: Финляндия не враг России, но о нормализации отношений говорить рано
05 апреля 2025, 20:18

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Финляндия не враг России, но о нормализации отношений стран говорить пока не время, заявила Yle глава МИД республики Элина Валтонен. Дипломат уточнила, что пока РФ не «вернется к соблюдению международного права», говорить о чем-либо преждевременно.
«Важно также отметить, что мы, финны, не воспринимаем Россию в качестве врага как такового. Россия не является нашим врагом. Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не настало», — сказала Валтонен.

Она резюмировала, что в настоящий момент надо продолжать поддержку киевского режима и «ослаблять» Москву санкциями, укрепляя свою обороноспособность. Ранее президент Финляндии Александр Стубб сделал заявление об украинском конфликте.

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В Германии оценили возвращение страны к российскому газу
Премьер Тюрингии Фогт допустил возобновление газовых поставок из России в ФРГ
05 апреля 2025, 20:00

Фото: istockphoto/Chepko

Газовые поставки из России в Германию могут возобновиться только после завершения украинского конфликта, заявил изданию Berliner Zeitung премьер федеральной земли Тюрингия Марио Фогт.
«Это можно себе представить», — ответил он на соответствующий вопрос.
Фогт добавил, что в будущем нужно будет обсуждать смягчение антироссийских санкций. По его словам, сейчас Германия «переживает возрождение реальной политики», когда государства руководствуются своими интересами. Перед этим премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер отмечал, что нужно говорить о смягчении санкционного режима в отношении России, который невыгоден европейцам.

Москва не раз заявляла о том, что коллективный Запад своими действиями наносит ущерб мировой экономике и жизни миллионов граждан.

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Священник Курской епархии сбил из ружья два украинских дрона
05 апреля 2025, 19:06

Фото: istockphoto/N-sky

Священнослужитель Курской епархии Игорь Васюков, который эвакуировал мирных граждан из Суджи, сбил из двустволки два украинских дрона, которые преследовали его машину. Об этом сказано на сайте РПЦ.
«Им (священникам — прим. ред.) неоднократно пришлось отстреливаться от дронов, и отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль», — сказано в публикации.

Известно, что вражеский дрон атаковал священнослужителей 18 марта, Игоря Васюкова тогда слегка контузило, а вот иеромонах отец Мелетий получил осколочные ранения в ногу. Васюков продолжает служить, а Мелетий проходит реабилитацию.

Украина вторглась в Курскую область в августе прошлого года, бои в российском регионе продолжаются и сегодня. Киевский режим хотел за счет вторжения обменять территории.

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В Саранске действует режим ЧС после атаки дронов
05 апреля 2025, 18:11

Фото: istockphoto/NatureNow

Режим ЧС из-за атаки дронов введен в Саранске Республики Мордовия. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов в личном Telegram-канале. Атака на предприятие произошла ночью, уточнил чиновник.
«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Важно — все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слажено, каждый знает свой порядок», — сказано в сообщении.

Здунов добавил, что жителям близлежащих домов оказывают всю необходимую помощь, включая медицинскую и психологическую. Людей размещают в пунктах временного размещения. Украина регулярно атакует российские территории. В конце марта в Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры. Страны ведут работу по урегулированию кризиса.

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