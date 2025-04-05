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Террорист Кирилл Буданов* призвал считать гражданами Украины только тех, кто работает на победу киевского режима, сообщают украинские СМИ.
«Как может быть гражданином Украины тот, кто не хочет защищать Украину? И гражданин ли он после этого?» — цитируют его Telegram-каналы украинских изданий.
Буданов* подчеркнул, что ковать победу могут в том числе и тыловики, но работать нужно всем.
«А если человек такой: нет, пусть кто-то другой это делает — нет, ты не гражданин», — приводят его слова СМИ Украины.
В марте сообщалось о возбуждении трех уголовных дел в отношении Буданова* в России. Суд уже дважды вынес вердикт о заочном аресте террориста. Москва не раз заявляла о террористических методах киевского режима. Кроме того, на Украине происходит повальная мобилизация, в военкоматы отправляют беременных женщин и инвалидов.
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Никита Кротов