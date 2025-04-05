В Финляндии неожиданно высказались о России

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Финляндия не враг России, но о нормализации отношений стран говорить пока не время, заявила Yle глава МИД республики Элина Валтонен. Дипломат уточнила, что пока РФ не «вернется к соблюдению международного права», говорить о чем-либо преждевременно.
«Важно также отметить, что мы, финны, не воспринимаем Россию в качестве врага как такового. Россия не является нашим врагом. Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не настало», — сказала Валтонен.
Она резюмировала, что в настоящий момент надо продолжать поддержку киевского режима и «ослаблять» Москву санкциями, укрепляя свою обороноспособность. Ранее президент Финляндии Александр Стубб сделал заявление об украинском конфликте.
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Никита Кротов