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В Финляндии неожиданно высказались о России

Валтонен: Финляндия не враг России, но о нормализации отношений говорить рано
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Финляндия не враг России, но о нормализации отношений стран говорить пока не время, заявила Yle глава МИД республики Элина Валтонен. Дипломат уточнила, что пока РФ не «вернется к соблюдению международного права», говорить о чем-либо преждевременно.
«Важно также отметить, что мы, финны, не воспринимаем Россию в качестве врага как такового. Россия не является нашим врагом. Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не настало», — сказала Валтонен.

Она резюмировала, что в настоящий момент надо продолжать поддержку киевского режима и «ослаблять» Москву санкциями, укрепляя свою обороноспособность. Ранее президент Финляндии Александр Стубб сделал заявление об украинском конфликте.

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Премьер Тюрингии Фогт допустил возобновление газовых поставок из России в ФРГ
05 апреля 2025, 20:00

Фото: istockphoto/Chepko

Газовые поставки из России в Германию могут возобновиться только после завершения украинского конфликта, заявил изданию Berliner Zeitung премьер федеральной земли Тюрингия Марио Фогт.
«Это можно себе представить», — ответил он на соответствующий вопрос.
Фогт добавил, что в будущем нужно будет обсуждать смягчение антироссийских санкций. По его словам, сейчас Германия «переживает возрождение реальной политики», когда государства руководствуются своими интересами. Перед этим премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер отмечал, что нужно говорить о смягчении санкционного режима в отношении России, который невыгоден европейцам.

Москва не раз заявляла о том, что коллективный Запад своими действиями наносит ущерб мировой экономике и жизни миллионов граждан.

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Священник Курской епархии сбил из ружья два украинских дрона
05 апреля 2025, 19:06

Фото: istockphoto/N-sky

Священнослужитель Курской епархии Игорь Васюков, который эвакуировал мирных граждан из Суджи, сбил из двустволки два украинских дрона, которые преследовали его машину. Об этом сказано на сайте РПЦ.
«Им (священникам — прим. ред.) неоднократно пришлось отстреливаться от дронов, и отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль», — сказано в публикации.

Известно, что вражеский дрон атаковал священнослужителей 18 марта, Игоря Васюкова тогда слегка контузило, а вот иеромонах отец Мелетий получил осколочные ранения в ногу. Васюков продолжает служить, а Мелетий проходит реабилитацию.

Украина вторглась в Курскую область в августе прошлого года, бои в российском регионе продолжаются и сегодня. Киевский режим хотел за счет вторжения обменять территории.

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В Саранске действует режим ЧС после атаки дронов
05 апреля 2025, 18:11

Фото: istockphoto/NatureNow

Режим ЧС из-за атаки дронов введен в Саранске Республики Мордовия. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов в личном Telegram-канале. Атака на предприятие произошла ночью, уточнил чиновник.
«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Важно — все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слажено, каждый знает свой порядок», — сказано в сообщении.

Здунов добавил, что жителям близлежащих домов оказывают всю необходимую помощь, включая медицинскую и психологическую. Людей размещают в пунктах временного размещения. Украина регулярно атакует российские территории. В конце марта в Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры. Страны ведут работу по урегулированию кризиса.

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#украина
#война
#сво
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Стало известно, кто может заставить ЕС вернуть России €240 млрд активов
Цахкна: ЕС придется вернуть России €240 млрд активов при вмешательстве Орбана
05 апреля 2025, 17:51

Фото: istockphoto/sinonimas

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может заставить Евросоюз (ЕС) вернуть России ее активы на 240 млрд евро, если заблокирует продление антироссийских санкций. Об этом изданию Rheinische Post заявил глава эстонского МИДа Маргус Цахкна. Политик призвал европейских лидеров быть более жесткими в отношении венгерского премьера.
«Если венгерские власти заблокируют продление санкций в июне, то не только истечет срок действия ограничений, но и нам придется передать президенту России Владимиру Путину €240 млрд», — пояснил Цахкна.
Он добавил, что взгляды главы венгерского правительства ослабляют позиции ЕС в мире. Цахкна считает Орбана «частью команды Путина, а не Европы». В свое ​время премьера Венгрии осудили за поездку к Путину, несмотря на то, что он не раз заявлял, что не поддерживает ни Россию, ни Украину, а просто хочет окончания кризиса.

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Министр США Бессент обвинил Зеленского в срыве самой легкой сделки в мире
Глава Минфина США Бессент: Зеленский сорвал самую легкую сделку в мире
05 апреля 2025, 16:30

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Он отметил, что Зеленский добрался до Овального кабинета и разрушил то, что «должно было быть самой простой вещью в мире». По мнению министра, в день, когда украинский лидер устроил перепалку, все уже было подготовлено для подписания сделки о недрах.

Напомним, в Белом доме 28 февраля текущего года состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка.

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