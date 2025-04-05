Министр США Бессент обвинил Зеленского в срыве самой легкой сделки в мире

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал самую легкую сделку в мире. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Он отметил, что Зеленский добрался до Овального кабинета и разрушил то, что «должно было быть самой простой вещью в мире». По мнению министра, в день, когда украинский лидер устроил перепалку, все уже было подготовлено для подписания сделки о недрах.
Напомним, в Белом доме 28 февраля текущего года состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка.
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Напомним, в Белом доме 28 февраля текущего года состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка.
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Екатерина Коршунова