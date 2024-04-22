Во время интервью с «Би-би-си — Украина» начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* прокомментировал убийство российского летчика Максима Кузьминова в Испании, который в августе 2023 года похитил вертолет Ми-8 и улетел на Украину. Согласно его высказываниям, этот инцидент стал результатом ошибок в психологии человека.
Буданов* подчеркнул, что подобные ситуации являются классическими психологическими ошибками, которые совершают люди, когда чувствуют себя безопасно и уверенно. По его мнению, когда у людей появляются деньги и они начинают стремиться к славе, они часто теряют бдительность и осторожность.
Он также указал на типичные признаки такого поведения, включая стремление к подчинению и восхищению, а также демонстрацию богатства и успешности. Буданов* выразил мнение, что такие действия являются распространенными и не случайными.
По мнению начальника ГУР, украинским властям следовало уделять больше внимания наблюдению за личностью Кузьминова и его действиями в контексте его предыдущих действий и совершенных нарушений.
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Он также указал на типичные признаки такого поведения, включая стремление к подчинению и восхищению, а также демонстрацию богатства и успешности. Буданов* выразил мнение, что такие действия являются распространенными и не случайными.
По мнению начальника ГУР, украинским властям следовало уделять больше внимания наблюдению за личностью Кузьминова и его действиями в контексте его предыдущих действий и совершенных нарушений.
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Артем Кузьмин