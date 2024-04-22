Буданов* рассказал об ошибках убитого в Испании российского летчика

Во время интервью с «Би-би-си — Украина» начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* прокомментировал убийство российского летчика Максима Кузьминова в Испании, который в августе 2023 года похитил вертолет Ми-8 и улетел на Украину. Согласно его высказываниям, этот инцидент стал результатом ошибок в психологии человека.