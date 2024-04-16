Глава ГУР МО Украины Буданов* курировал операцию против Шария

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Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов* занимался кураторством операции против украинского блогера Анатолия Шария. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских правоохранительных органах.
Отмечается, что ГУР Минобороны Украины намеревалось физически устранить Шария, при этом возложив ответственность за его убийство на российскую сторону. По данным источника, участников покушения на Шария Украина вербовала из группы проживающих в Испании этнических украинцев и представителей местных криминальных структур.
Напомним, 6 марта Анатолий Шарий сообщил, что на машину, где находился он с супругой, напали с автоматическим оружием. Нападавших, по его словам, вероятно, было двое. Блогер ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы.
Шарий является основателем «Партии Шария», деятельность которой запрещена на Украине.
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Напомним, 6 марта Анатолий Шарий сообщил, что на машину, где находился он с супругой, напали с автоматическим оружием. Нападавших, по его словам, вероятно, было двое. Блогер ждет, что делом займутся испанская полиция и спецслужбы.
Шарий является основателем «Партии Шария», деятельность которой запрещена на Украине.
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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова