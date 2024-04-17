Вдову ополченца Моторолы ограбили в российском городе

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Вдову командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, ограбили в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ИА «Регнум».
Отмечается, что женщина помогает военным, которые участвуют в спецоперации. Инцидент произошел 17 апреля.
Пока волонтеры переносили гуманитарные грузы из квартиры вдовы в автомобиль, злоумышленник воспользовался отсутствием людей и украл часть собранной помощи.
Напомним, взрыв бомбы, жертвой которого стал Арсен Павлов, произошел в 2016 году в лифте его дома в центре Донецка. Власти ДНР квалифицировали произошедшее как теракт.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Пока волонтеры переносили гуманитарные грузы из квартиры вдовы в автомобиль, злоумышленник воспользовался отсутствием людей и украл часть собранной помощи.
Напомним, взрыв бомбы, жертвой которого стал Арсен Павлов, произошел в 2016 году в лифте его дома в центре Донецка. Власти ДНР квалифицировали произошедшее как теракт.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова