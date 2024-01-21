Буданов заявил, что без дополнительной мобилизации не обойдётся

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Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов рассказал, что Украина не обойдётся без дополнительной мобилизации.
Об этом он заявил в интервью Financial Times.
Буданов не согласен с оценкой того, что украинское контрнаступление на фронте минувшим летом полностью провалилось. По его словам, нельзя говорить о том, что «произошла катастрофа».
Также начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет тяжелым. По словам Буданова, распространение информации о том, что дела у ВСУ на линии боевого соприкосновения обстоят хорошо, является ложью. При этом Глава ГУР отказался давать четкий прогноз для украинских войск на 2024 год.
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«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации. Нехватка ощутима», — говорит Буданов
Также начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет тяжелым. По словам Буданова, распространение информации о том, что дела у ВСУ на линии боевого соприкосновения обстоят хорошо, является ложью. При этом Глава ГУР отказался давать четкий прогноз для украинских войск на 2024 год.
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Мария Фирсова