Зеленский рассказал, сколько Украина продержалась бы без помощи

Фото: РИА Новости/Стрингер
Без помощи Запада Украина смогла бы оказывать сопротивление только первые дни или недели конфликта.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский телеканалу 4 News.
Также он отметил, что Киеву требуется ещё больше помощи от Запада.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский использует военное положение, которое ввели в стране после начала СВО, чтобы избавиться от своих политических конкурентов и «заткнуть» СМИ. Об этом пишет журналист Саймон Шустер в книге о карьере украинского президента «Шоумен», сообщает газета The Wall Street Journal.
Также журналист отмечает, что предшественника нынешнего президента Петра Порошенко обвинили в государственной измене, а у оппонентов Зеленского отозвали гражданство.
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«Без этой поддержки мы могли бы сражаться в те первые дни, в те дни, недели, может быть, месяцы, а не три года», — заявил Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский использует военное положение, которое ввели в стране после начала СВО, чтобы избавиться от своих политических конкурентов и «заткнуть» СМИ. Об этом пишет журналист Саймон Шустер в книге о карьере украинского президента «Шоумен», сообщает газета The Wall Street Journal.
Также журналист отмечает, что предшественника нынешнего президента Петра Порошенко обвинили в государственной измене, а у оппонентов Зеленского отозвали гражданство.
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Мария Фирсова