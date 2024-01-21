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Глава ГУР Буданов признал, что год для Украины будет тяжелым

21 января 2024, 12:42
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет тяжелым. Об этом сообщает Financial Times.

По словам Буданова, распространение информации о том, что дела у ВСУ на линии боевого соприкосновения обстоят хорошо, является ложью. При этом Глава ГУР отказался давать четкий прогноз для украинских войск на 2024 год.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. На Купянском направлении российские военные отразили 7 атак подразделений противника. Также разведчики из российской группировки «Эспаньола» угнали боевую машину пехоты ВСУ под Артемовском.

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Минобороны: российские военные освободили Крахмальное в Харьковской области
21 января 2024, 12:08

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что на Купянском направлении российские военные отразили 7 атак подразделений противника. Украинские войска потеряли до 55 солдат.

Ранее сообщалось, что Армия России освободила населенный пункт Веселое в ДНР от ВСУ, полностью взяв его под свой контроль. ВС РФ нанесли мощные удары по боевикам и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#контроль
#армия россии
#днр
#всу
#вс рф
#солдат
#пво
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WSJ: Зеленский пользуется военным положением, чтобы устранить конкурентов
21 января 2024, 12:04

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский использует военное положение, которое ввели в стране после начала СВО, чтобы избавиться от своих политических конкурентов и «заткнуть» СМИ.
Об этом пишет журналист Саймон Шустер в книге о карьере украинского президента «Шоумен», сообщает газета The Wall Street Journal.

По мнению Шустера, Зеленский находит вдохновение у авторитарного основателя современного Сингапура Ли Куан Ю. Также журналист отмечает, что предшественника нынешнего президента Петра Порошенко обвинили в государственной измене, а у оппонентов Зеленского отозвали гражданство.

Шустер обращает внимание на напряженность, которая растёт в отношениях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Ране сообщалось, что Залужного собираются снять с занимаемой должности без предоставления места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Кроме того, президент страны принял решение уволить начальника Генштаба Сергея Шапталу и командующего Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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#владимир зеленский
#сво
#украина
#политика
#новости
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Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 13
Пушилин: при обстреле ВСУ Донецка погибли 13 человек, еще десять пострадали
21 января 2024, 11:56

Фото: iStock/tomertu

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что количество жителей, которые погибли в результате удара по рынку в Донецке со стороны ВСУ, возросло до 13.
По словам Пушилина, еще десять человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли при обстреле ВСУ микрорайона Текстильщик в Донецке. Украинские войска вели обстрел из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды.

Напомним, ВС РФ за неделю с 13 по 19 января отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 560 военнослужащих и десять танков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

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#магазины
#человек
#всу
#вс рф
#обстрел
#удар
#погибшие
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В Донецке восемь человек погибли в результате обстрела рынка
21 января 2024, 11:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Восемь человек погибли при обстреле ВСУ микрорайона Текстильщик в Донецке. Об этом сообщил ТАСС глава районной администрации Анатолий Будрин.
Отмечается, что украинские войска вели обстрел из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. Повреждения получили автомобили и остекление в домах.

Согласно информации источника, восемь человек погибли, пять человек были ранены.

Ранее мэр города Иван Приходько в Telegram-канале сообщил о гибели одного человека в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ, который начался ночью.

Напомним, ВС РФ за неделю с 13 по 19 января отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 560 военнослужащих и десять танков.

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#автомобили
#магазины
#человек
#всу
#вс рф
#обстрел
#удар
#украина
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«РВ»: российские разведчики угнали украинский БМП под Артемовском
21 января 2024, 10:11

Фото: iStock/ZenitX

Разведчики из российской группировки «Эспаньола» угнали боевую машину пехоты ВСУ под Артемовском. Об этом пишет телеграм-канал «Военкоры русской весны».
Сообщается, что бойцы ВС РФ обнаружили боевую машину в полях. По информации источника, БМП имеет повреждения в некоторых местах, однако находится на ходу.

Отмечается, что российские военнослужащие осуществили операцию еще несколько месяцев назад, но об этом стало известно только сейчас. Боец российских войск, который особенно отличился в данный операции, носит позывной Зарик.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО.

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#военные
#дрон
#операции
#вс рф
#ракеты
#пво
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Российские военные заняли выгодные позиции на Артемовском направлении
21 января 2024, 09:14

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российским бойцам Южной группировки войск удалось занять более выгодные позиции на артемовском участке фронта.
Об этом сообщил корреспонденту РИА Новости командир группы спецназа, который выполняет задачи на данном направлении.

«Сейчас с сапером проверяем местность, ищем новые позиции, потому что противник отходит, и «серая зона» увеличивается. Сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить, запасную или ложную», —объяснил офицер.
По его словам, поиск и подготовка позиций проходит в сумерках.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки Вооружённых Сил России «Юг» отразили четыре атаки штурмовых групп украинских войск. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он отметил, что артиллерийскими ударами было нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часов Яра. По словам Астафьева, противник потерял ранеными и убитыми на донецком направлении СВО в общей сложности до 320 военнослужащих.

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#военные
#сво
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Раненый российский боец записал видео перед смертью, но чудом выжил
21 января 2024, 09:01

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Раненый российский боец записал предсмертное видео, в котором продекламировал стих о Родине.
Telegram-канал «Военкоры русской весны» пишет, что доброволец Константин Головин говорил на камеру, что вколол себе двойную дозу мощного обезболивающего, но считал, что «дальше ползти бессмысленно».

После этого он обратился к товарищам и сказал, что не сможет к ним добраться. Под звуки разрывающихся снарядов он прочитал стих Игоря Талькова про «Несчастную Великую Россию».

Но боец чудом выжил.

Ранее сообщалось, что российского бойца смешанного стиля 43-летнего Вячеслава Дацики ранили в зоне СВО во время выполнения боевой задачи. Об этом рассказал боец ММА Никита Ворожбитов в Telegram-канале. На фото Дацик находится в больнице с рваной раной руки.

«Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Кто бы что ни болтал, Слава берет и делает», - написал Ворожбитов.
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Военный эксперт Дандыкин рассказал о жестокости женщин в ВСУ

Астафьев: Группировка «Юг» отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ
#сво
#всу
#новости
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Военный эксперт Дандыкин рассказал о жестокости женщин в ВСУ
МК: Военный эксперт Дандыкин рассказал о жестокости женщин в ВСУ
21 января 2024, 06:48

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что представительницы ВС Украины бываю крайне жестоки. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По его словам, в украинской армии после начала СВО значительно увеличилось количество женщин. В настоящее время в ВСУ служат около 43 тыс. женщин, добавил капитан.

«Одно дело, если это санитарки из медицинской службы, в том числе из батальонного звена. И совсем другое, если женщины сознательно взяли в руки оружие. Они уже солдаты. И тут уже действует принцип, если ты не уничтожишь противника, то он уничтожит тебя», — подчеркнул собеседник издания.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#женщины
#солдаты
#днр
#сво
#всу
#украина
#армия
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Астафьев: Группировка «Юг» отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ
21 января 2024, 05:27

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Подразделения группировки Вооружённых Сил России «Юг» отразили четыре атаки штурмовых групп украинских войск. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Он отметил, что артиллерийскими ударами было нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часов Яра. По словам Астафьева, противник потерял ранеными и убитыми на донецком направлении СВО в общей сложности до 320 военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью спецоперации глава России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны Киева.

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#вооружённые силы рф
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