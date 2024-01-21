Глава ГУР Буданов признал, что год для Украины будет тяжелым

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет тяжелым. Об этом сообщает Financial Times.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. На Купянском направлении российские военные отразили 7 атак подразделений противника. Также разведчики из российской группировки «Эспаньола» угнали боевую машину пехоты ВСУ под Артемовском.
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Екатерина Коршунова