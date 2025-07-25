«Будем ли мы терпеть?»: военный эксперт Кнутов о продолжении СВО до 2034 года

25 июля 2025, 14:38

Россия может применить ядерное оружие, если западное давление усилится

Фото: iStock/Evgeny555

Россия еще не применяла в рамках специальной военной операции свой главный козырь — ядерное оружие, заявил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя слова экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о продолжении СВО до 2034 года.





По его словам, одним из ключевых факторов является наличие тактического ядерного оружия, которое остается у России и может стать решающим в долгосрочной ситуации.





«Будем ли мы все это терпеть до 2034 года, смотреть на введение всех этих санкций? Ведь главный козырь — тактическое ядерное оружие — мы пока не применяли, и оно у нас есть», — отметил эксперт NEWS.ru.