Дрон ВСУ сбросил боеприпас на стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС
Украинский дрон сбросил боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе инфраструктурного объекта.
В результате повреждения получили семь гражданских автомобилей, припаркованных на стоянке. Уточняется, что от взрыва загорелась сухая растительность на прилегающей территории рядом с теплотрассой.
Согласно информации пресс-службы, на место выехали аварийно-спасательные подразделения МЧС. В результате атаки пострадавших нет. ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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