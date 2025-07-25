Дрон ВСУ сбросил боеприпас на стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС

25 июля 2025, 11:59

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинский дрон сбросил боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе инфраструктурного объекта.