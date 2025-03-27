«Будем пальцы отрезать»: россиянка рассказала об угрозах ВСУ из-за родственников-военных

Фото: istockphoto/N-sky
Боевики ВСУ угрожали жителям курского региона расправой из-за родственников-военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одну из россиянок. С ее слов, неонацисты грозили пытками.
«ВСУ говорили, пугали, что если у вас дети, внуки там военные или где-то что-то, будем и кидать в подвалы, и будем пальцы отрезать», — пояснила женщина.Ее показания зафиксировали военные следователи. Бои в Курской области начались после вторжения Украины на территорию региона 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ выбирают в качестве целей мирных граждан, журналистов, волонтеров и других людей. Как отмечал главком ВСУ Александр Сырский, вторжение должно было отвлечь ВС РФ от Донбасса, но этого не произошло.
Читайте также:
Почти взвод обученных в Британии десантников ВСУ дезертировал по пути на фронт
ФСБ раскрыла схему спецслужб Украины по вербовке россиян
ВСУ начали применять новый ударный беспилотник FP-1 для атак по России
Никита Кротов