«Будем пальцы отрезать»: россиянка рассказала об угрозах ВСУ из-за родственников-военных

Возвращение к мирной жизни после участия в боевых действиях требует поддержки и адаптации. Региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» предлагает бойцам СВО возможность продолжить служение стране, но уже в управлении. Об этом рассказала член Общественного совета проекта, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» и член Совета при Президенте РФ по правам человека Юлия Белехова.