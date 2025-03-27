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Почти взвод обученных в Британии десантников ВСУ дезертировал по пути на фронт

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Почти целый взвод обученных в Великобритании десантников ВСУ дезертировал по пути на фронт. Об этом рассказал бывший украинский солдат Валерий Федорович С., сбежавший в Россию, его слова приводит РИА Новости.
«С нашей группы ушли ребята еще. То есть после меня где-то на второй, на третий день ушел парнишка. А потом уже во время переезда с Британии, по возвращении на Украину, в Польше человек 10-15 ушло», — рассказал перебежчик.

Он также отметил, что многие военнослужащие ВСУ, оставшиеся на Украине, тоже не дошли до линии фронта и разбежались. По словам мужчины, люди хотят жить и попали в армию не по своей воле, а по принуждению ТЦК.

Валерия мобилизовали в Киеве в 2024 году. Он сбежал из тренировочного лагеря в Великобритании в подконтрольную ВС РФ часть Херсонской области.

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Проект «Герои Подмосковья» помогает бойцам СВО вернуться к мирной жизни
27 марта 2025, 12:07

Фото: istockphoto / zim286

Возвращение к мирной жизни после участия в боевых действиях требует поддержки и адаптации. Региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» предлагает бойцам СВО возможность продолжить служение стране, но уже в управлении. Об этом рассказала член Общественного совета проекта, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» и член Совета при Президенте РФ по правам человека Юлия Белехова.
«Речь не только о профессиональных навыках — это возможность обрести уверенность и понимание, что твои знания и опыт востребованы. Важно, что программа дает возможность взаимодействовать с наставниками, коллегами и не просто учиться, а работать в команде единомышленников. Для многих это возможность найти себя в новой роли с новой целью», — сказала Белехова.

С 3 марта по 30 апреля открыт приём заявок на участие в программе «Герои Подмосковья» для бойцов СВО. Проект помогает развивать навыки в сфере управления и построить дальнейшую карьеру. Кандидатам нужно иметь российское гражданство и диплом о высшем образовании.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, программа реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и призвана помочь бойцам СВО найти себя вне зоны боевых действий.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — отметил Воробьев.

Отбор включает тестирование на сайте проекта с 1 по 4 мая (основной поток) и с 26 по 29 мая (дополнительный поток), а также собеседования с 30 мая по 24 июня. Финалистов зачислят в программу 1 июля.

Обучение пройдёт в очно-заочной форме с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года и будет полностью бесплатным. По итогам лучшие участники получат предложения о трудоустройстве или попадут в кадровый резерв.

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ФСБ раскрыла схему спецслужб Украины по вербовке россиян
ФСБ: спецслужбы Украины под прикрытием RAND Corporation вербуют россиян
27 марта 2025, 11:52

Фото: istockphoto/Diy13

Вербовкой россиян, а также добычей сведений о спецоперации занимаются украинские силовики под прикрытием американской RAND Corporation. Об этом сообщила ФСБ России.
«ФСБ РФ получены данные об использовании представителями украинских спецслужб прикрытия влиятельной американской корпорации RAND Corporation для вербовочной деятельности на территории РФ и добывания сведений ограниченного характера о проведении Российской Федерацией специальной военной операции на Украине», — сказано в релизе.
По информации ФСБ, представители украинских спецслужб обращаются к гражданам РФ, которые предпочтительно связаны с воинской службой, предлагая им сотрудничать с RAND Corporation за достойную плату.

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#сво
#конфликт
#новости
#фсб
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Военкор Сладков сообщил об усложнении ситуации еще в одной приграничной области
Военкор Сладков заявил об осложнении ситуации в Брянской области
27 марта 2025, 10:48

Фото: iStock/vadimrysev

В Брянской области наблюдается обострение ситуации и повышение активности беспилотников ВСУ. Об этом 27 марта сообщил российский военный корреспондент Александр Сладков.
«Из неподтвержденного. Брянщина, осложнение ситуации на границе, повышение активности вражеских коптеров. ВСУ привлекают к управлению дронами безусую молодежь», — написал Сладков в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что противник обладает огромным числом дронов, которые они ежедневно запускают «в один конец». Боевики бьют по гражданским целям, если не находят военные, подчеркнул Сладков.

Тем временем бои с ВСУ продолжаются в Курской и Белгородской областях. Противник не оставляет попыток закрепиться на землях российского приграничья.

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#всу
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В Европе рассматривают варианты размещения сил на западе Украины
AP: Европа может разместить военных вдоль Днепра или на западе Украины
27 марта 2025, 10:39

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

В Европе рассматривают разные варианты развертывания военных на Украине, в том числе вдоль реки Днепр. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на французского чиновника.
По словам французского чиновника, разместить солдат планируется на западе Украины или на территории соседних государств. Он добавил, что это необходимо для «содействия» урегулированию украинского конфликта.

Саммит «коалиции желающих», где обсудят гарантии безопасности для Украины, включая размещение там «миротворцев», состоится в четверг, 27 марта, в Париже.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ВСУ несут большие потери у Олешни и МАПП «Суджа»
27 марта 2025, 10:27

Фото: iStock/Jakub Laichter

Подразделения ВСУ несут огромные потери у Олешни, Гоголевки и МАПП «Суджа» в Курской области несут колоссальные потери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады, доукомплектованные за счет солдат ВСУ с боевым опытом из других штурмовых подразделений, сегодня несут колоссальные потери в районе хутора Олешня в результате успешных действий наших военных», — говорится в сообщении.

При этом добавляется, что противник также несет серьезные потери в районе Гоголевки и у МАПП «Суджа». Здесь российские военные перемалывают переброшенные резервы ВСУ.

25 марта Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что армия России вернула контроль над международным автомобильным пунктом пропуска «Суджа», откуда ВСУ начали вторжение в Курскую область в августе 2024 года.

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