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Почти целый взвод обученных в Великобритании десантников ВСУ дезертировал по пути на фронт. Об этом рассказал бывший украинский солдат Валерий Федорович С., сбежавший в Россию, его слова приводит РИА Новости.
«С нашей группы ушли ребята еще. То есть после меня где-то на второй, на третий день ушел парнишка. А потом уже во время переезда с Британии, по возвращении на Украину, в Польше человек 10-15 ушло», — рассказал перебежчик.
Он также отметил, что многие военнослужащие ВСУ, оставшиеся на Украине, тоже не дошли до линии фронта и разбежались. По словам мужчины, люди хотят жить и попали в армию не по своей воле, а по принуждению ТЦК.
Валерия мобилизовали в Киеве в 2024 году. Он сбежал из тренировочного лагеря в Великобритании в подконтрольную ВС РФ часть Херсонской области.
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Элина Позднякова