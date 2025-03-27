ВСУ начали применять новый ударный беспилотник FP-1 для атак по России

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали активное применение нового ударного беспилотника под названием FP-1. Обломки этих БПЛА были найдены на территории России после серии массированных атак, которые произошли в последние дни. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Дрон FP-1 способен нести осколочно-фугасный снаряд весом до 60 кг, что делает его эффективным средством для нанесения ударов по целям. Обнаруженные обломки были зафиксированы в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях. Эксперты предполагают, что данный беспилотник изготовлен с использованием иностранных комплектующих, так как на двигателях указано, что производитель — Германия.
В большинстве случаев боевой частью FP-1 являются осколочно-фугасные боеприпасы ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловые шашки. Во время масштабных атак на российские регионы использовались дроны, относящиеся к двум различным партиям: первая была уничтожена 24 января, а вторая — 11 марта во время наиболее активных боевых действий, которые были успешно отражены российскими системами противовоздушной обороны.
Кроме того, в ходе анализа обломков были обнаружены дроны других моделей, включая PD-2 и «Лютый», а также самодельные устройства, собранные из частей различных беспилотников. Это свидетельствует о разнообразии используемых технологий и подходов к ведению боевых действий со стороны ВСУ.
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В большинстве случаев боевой частью FP-1 являются осколочно-фугасные боеприпасы ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловые шашки. Во время масштабных атак на российские регионы использовались дроны, относящиеся к двум различным партиям: первая была уничтожена 24 января, а вторая — 11 марта во время наиболее активных боевых действий, которые были успешно отражены российскими системами противовоздушной обороны.
Кроме того, в ходе анализа обломков были обнаружены дроны других моделей, включая PD-2 и «Лютый», а также самодельные устройства, собранные из частей различных беспилотников. Это свидетельствует о разнообразии используемых технологий и подходов к ведению боевых действий со стороны ВСУ.
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