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В учебном центре Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области был введен специальный курс по правилам поведения в российском плену. Об этом пишет ТАСС.
Это решение стало результатом наблюдений за массовой сдачей украинских солдат, сообщает агентство со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По информации, предоставленной собеседником, допрос пленного из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ подтвердил, что курс был разработан в условиях активных боевых действий на территории Курской области. Преподаватели курса отметили, что многие солдаты ВСУ были насильно мобилизованы и при первой же возможности намерены сдаться в плен, где они должны избегать раскрытия лишней информации.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди.
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По информации, предоставленной собеседником, допрос пленного из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ подтвердил, что курс был разработан в условиях активных боевых действий на территории Курской области. Преподаватели курса отметили, что многие солдаты ВСУ были насильно мобилизованы и при первой же возможности намерены сдаться в плен, где они должны избегать раскрытия лишней информации.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди.
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Дарья Осипова