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За прошедшую неделю российские военные уничтожили почти шесть тысяч солдат и наемников на рубежах Луганской Народной Республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
«Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. <…> Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили более 5 715 украинских боевиков и наемников - на 935 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — поделился с агентством эксперт.
Как отметил Марочко, наибольший ущерб украинской армии нанесли бойцы группировки «Север». За прошедшую неделю на рубежах ЛНР были также уничтожены 12 танков, 100 орудий полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 полевых складов с боеприпасами, а еще более 300 различных боевых машин ВСУ.
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Иван Мусатов