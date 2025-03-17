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Российские военные освободили село Степовое в Васильевском районе Запорожской области. В штурме населённого пункта принимали участие бойцы подразделений войсковой группировки «Днепр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Уточняется, что село было освобождено в результате активных и решительных действий частей Вооружённых сил РФ. Через населённый пункт проходит важная автомобильная дорога, которая теперь находится под полным огневым контролем российских войск. Это существенно затруднит коммуникации, перемещения частей, подвоз боеприпасов и ротацию подразделений ВСУ.
Как ранее рассказывал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сначала части армии России освободили около восьми квадратных километров территории на подступах к селу. Затем части ВС РФ закрепились на восточной окраине населённого пункта. И вот теперь оборона противника прорвана, а Степовое перешло под контроль российских военных.
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Как ранее рассказывал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сначала части армии России освободили около восьми квадратных километров территории на подступах к селу. Затем части ВС РФ закрепились на восточной окраине населённого пункта. И вот теперь оборона противника прорвана, а Степовое перешло под контроль российских военных.
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Александр Бойцов