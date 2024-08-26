Минобороны России раскрыло последние новости о ситуации в Курской области

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Минобороны России сообщило, что в группировку, которая обеспечивает безопасность Курской области, поставлено дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение. Об этом оборонное ведомство написало в своем Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Сообщается, что от оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос. По данным МО РФ, 19 вопросов решены.
В оперативную группу Координационного совета Министерства обороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей поступило 47 запросов от оперативных штабов при губернаторах по обеспечению группировок.
За последние сутки новые запросы от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей не поступали. Ранее каждая из областей направила по восемь запросов, все они были успешно решены, отметили в Министерстве обороны России.
Стало известно, что военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Киеве уже сложно считать взрывы.
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Сообщается, что от оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос. По данным МО РФ, 19 вопросов решены.
«Новые поступившие — в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — говорится в сообщении министерства.
В оперативную группу Координационного совета Министерства обороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей поступило 47 запросов от оперативных штабов при губернаторах по обеспечению группировок.
За последние сутки новые запросы от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей не поступали. Ранее каждая из областей направила по восемь запросов, все они были успешно решены, отметили в Министерстве обороны России.
Стало известно, что военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Киеве уже сложно считать взрывы.
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Дарья Осипова