Российскому бойцу в зоне СВО спас жизнь молитвенник в нагрудном кармане

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Бойца Вооружённых сил РФ с позывным Чемба спасла от осколка украинского снаряда брошюра «Молитвенный щит православного воина». Солдат носил её в нагрудном кармане.
Об этом случае рассказал телеканалу «Звезда» Иеромонах Константин, священник добровольческой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского. Батюшка подарил эту книжицу солдату, после чего тот всегда носил её с собой. Осколок снаряда попал прямо в грудь российскому бойцу. Он насквозь пробил молитвенник и отклонился в сторону, так что рана получилась по касательной. В госпитале врачи подтвердили: если бы не «Молитвенный щит», рана была бы смертельной, так как осколок угодил бы прямо в сердце.
Иеромонах Константин не только поддерживает бойцов Словом Божьим, но и является командиром эвакуационной группы, вывозя с поля боя раненых. По словам священника, ежедневно бывающего на передовой, на войне нет неверующих. Постоянно сталкиваясь со смертью, бойцы начинают как-то больше задумываться о Боге, становятся более внимательными к вере.
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Александр Бойцов