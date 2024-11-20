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Разрешение, данное президентом США Джо Байденом Украине на удары ракетами ATACMS по территории России, только усложнит ситуацию для Киева. Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak.
«Если династическая американская военная машина реализует руками Байдена задуманный опасный аттракцион или, иначе говоря, не отступит от своего шага по эскалации боевых действий на Украине, мы вполне можем сказать следующее: для Украины плохие дни остались позади, и теперь все будет еще хуже!» — предупреждает автор.
Издание сообщает, что Байден дал Украине разрешение на удары по территории РФ для того, чтобы сорвать планы избранного президента США Дональда Трампа на мирное урегулирование украинского конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные политики продолжают использовать Украину как инструмент для стратегического поражения России. По его словам, Запад активно поддерживает удары ВСУ дальнобойным оружием, чтобы достичь своих целей.
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Элина Позднякова