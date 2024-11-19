ТАСС: ООН обеспокоена возможной эскалацией конфликта на Украине

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ООН беспокоит любая напряженность конфликта на Украине, пишет ТАСС, ссылаясь на представителя международной организации Стефана Дюжаррика. В частности, он прокомментировал вопрос корреспондента о ракетном ударе боевиков ВСУ американскими ATACMS по Брянщине.
«ООН всегда выражает обеспокоенность касательно эскалации этого конфликта, самого факта, что этот конфликт продолжается, не говоря уже об эскалации», — прокомментировал Дюжаррик.В ООН добавили, что все стороны украинского кризиса несут ответственность за то, чтобы избегать жертв среди гражданских.
Во всемирной организации не раз отмечали, что шаги киевского режима способствуют эскалации конфликта.
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