«Будет еще жестче»: Эксперт высказался о наступлении ВС РФ

11 июня 2025, 14:08

Дандыкин: ВС РФ будут бить по ВСУ еще жестче

Фото: istockphoto/Diy13

Бойцы ВС РФ в ходе летнего наступления будут бить по ВСУ еще сильнее. Об этом пишет портал NEWS.ru со ссылкой на военэксперта Василия Дандыкина. Собеседник подчеркнул, что таким образом Россия ответит на диверсионные операции украинских боевиков.







«Этим летом, несомненно, у нас будут достаточно серьезные оперативно-тактические успехи. И сейчас, конечно, ВСУ попытаются укусить, опять что-нибудь придумать, потому что это террористический режим. И мы это видим. Удары по нашему приграничью, Рыльску, храмам, мирным жителям. А что они хотят? Будет еще жестче», — прокомментировал собеседник.

