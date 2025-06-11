«Будет еще жестче»: Эксперт высказался о наступлении ВС РФ
Дандыкин: ВС РФ будут бить по ВСУ еще жестче
Бойцы ВС РФ в ходе летнего наступления будут бить по ВСУ еще сильнее. Об этом пишет портал NEWS.ru со ссылкой на военэксперта Василия Дандыкина. Собеседник подчеркнул, что таким образом Россия ответит на диверсионные операции украинских боевиков.
«Этим летом, несомненно, у нас будут достаточно серьезные оперативно-тактические успехи. И сейчас, конечно, ВСУ попытаются укусить, опять что-нибудь придумать, потому что это террористический режим. И мы это видим. Удары по нашему приграничью, Рыльску, храмам, мирным жителям. А что они хотят? Будет еще жестче», — прокомментировал собеседник.Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась в конце февраля 2022 года после обострения ситуации в Донбассе. Президент России Владимир Путин в своем обращении отмечал, что Киев занимался геноцидом мирных граждан в течение восьми лет.