Президент Сербии впервые с начала СВО посетит Украину
Президент Сербии Александар Вучич впервые с начала спецоперации приедет в Украину. Вучич приедет в Одессу для участия в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа». Об этом сообщила администрация сербского лидера. Его визит 11 июня будет однодневным.
Встреча на которую приедет Александр Вучич представляет собой площадку для многостороннего разговора между странами Балкан и Киевом. Такой съезд является свидетельством поддержки Киева со стороны европейских стран.
Государственный деятель Сербии ещё в конце мая обговорил с Владимиром Зеленским своё участие в саммите. Лидеры обсудили совместную деятельность официального Белграда и Киева и европейский путь Сербии и Украины.
Напомним, что в 2024 году Вучич также принял участие в данном саммите, который осенью проходил в Хорватии. Там он утвердил декларацию с осуждением действий России, а участники саммита подтвердили приверженность в постоянной поддержке Украины.
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