Президент Сербии впервые с начала СВО посетит Украину

11 июня 2025, 13:55

Вучич впервые с начала конфликта посетит Украину

Александр Вучич (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Президент Сербии Александар Вучич впервые с начала спецоперации приедет в Украину. Вучич приедет в Одессу для участия в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа». Об этом сообщила администрация сербского лидера. Его визит 11 июня будет однодневным.