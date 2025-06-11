Глава СБУ анонсировал новые теракты на территории России

Глава СБУ Василий Малюк* анонсировал «новые сюрпризы» для России
Фото: iStock/Evgeny555

Украина готовит новые теракты на территории России, аналогичные недавним атакам на аэродромы, железную дорогу и мосты. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк*, его слова привели в ведомстве.



Малюк* также заявил, что СБУ «будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым», и готовит «новые сюрпризы».

Напомним, 1 июня Киев атаковал российские аэродромы в нескольких областях, используя беспилотники, доставленные на фурах. В тот же день был подорван мост в Брянской области, что привело к травмам 126 человек.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Виктория Иванченко

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