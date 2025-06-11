Глава СБУ анонсировал новые теракты на территории России

11 июня 2025, 14:10

Глава СБУ Василий Малюк* анонсировал «новые сюрпризы» для России

Фото: iStock/Evgeny555

Украина готовит новые теракты на территории России, аналогичные недавним атакам на аэродромы, железную дорогу и мосты. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк*, его слова привели в ведомстве.