В Раде раскрыли, что произошло в Сумской области
Депутат Рады Скороход: ВСУ сдают Сумскую область быстрыми темпами
Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами в некоторых областях, включая Сумскую. Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
По ее словам, украинские солдаты сдают Сумскую область быстрыми темпами.
«Езжайте на Донецкое направление, тяжелейшее направление, Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших», — отметила Скороход.
По всей линии боевого соприкосновения у ВСУ очень плохое положение, заключила депутат.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.