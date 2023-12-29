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Уход ВСУ из Марьинки стал очередным ударом по международной поддержке Украины. Такое мнение озвучил британский полковник в составе Ричард Кемп в статье для издания Telegraph.
«Еще один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет еще хуже», — пишет Кемп.Как считает полковник, поддержка Украины находиться накануне краха из-за внутренних западных проблем и войны Израиля и движения ХАМАС. Провалы ВСУ на поле боя могут еще сильнее ухудшить положение и перспективы для Украины на хорошее завершения конфликта с РФ.
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