Будет ли в России мобилизация из-за ЧС в Курской области — ответили в ГД

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Мобилизация в России на фоне наступления ВСУ на Курскую область не ожидается. Такое заявление сделал член комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«У нас контрактников под 700 тысяч. Я считаю, что это нормально. Пока не стоит такой вопрос, такой цели не ставится. У нас достаточно сил, там уже есть успехи», — заявил Заварзин.
Он добавил, что в Курской области по противнику активно работает российская авиация и артиллерия. По мнению депутата, уже в ближайшее время подразделения ВС РФ добьются поставленных целей в регионе и полностью уничтожат боевиков ВСУ.
Напомним, по последним данным, российские силы смогли остановить продвижение противника в Курской области. Боевиков ВСУ уже выбили с окраин Суджи и из Малой Локни, работа по ликвидации украинских сил в Курской области продолжается.
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Элина Позднякова