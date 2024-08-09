В курском посёлке Коренево не ведутся боевые действия, заявил глава Пугачёв

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
Глава посёлка Коренево в Курской области Роман Пугачёв сообщил РИА Новости, что на территории населённого пункта не ведётся боевых действий.
Он рассказал, что с утра было шумно – были слышны выстрелы из пушек. А вот автоматных очередей слышно не было. В самом посёлке, по слова Пугачёва, нет ни военной техники, ни самих солдат.
В километре от посёлка Коренево также есть одноимённое село. Его жители сообщают, что и в этом населённом пункте нет военных и техники, а также не ведутся боевые действия.
Также Пугачёв добавил, что по посёлку ещё ни разу не стреляли, на его территории нет разрушений. В настоящее время глава населённого пункта работает с населением, в том числе помогает желающим уехать.
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В километре от посёлка Коренево также есть одноимённое село. Его жители сообщают, что и в этом населённом пункте нет военных и техники, а также не ведутся боевые действия.
Также Пугачёв добавил, что по посёлку ещё ни разу не стреляли, на его территории нет разрушений. В настоящее время глава населённого пункта работает с населением, в том числе помогает желающим уехать.
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Анастасия Чинкова