ЧС в Курской области и продвижение ВС РФ по всей ЛБС: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Обстановка в Курской области начала постепенно стабилизироваться благодаря прибывшим резервам, однако продолжает оставаться сильно напряженной. При этом армия России имеет успехи и продвигается по всем направлениям фронта.
Последние новости с полей спецоперации и из Курской области приводит редакция «Радио 1».
Ситуация в Курской области начала стабилизироваться. 8 августа противник попытался прорваться в районный центр Кореневка, однако ВСУ были остановлены, также боевики попытались взять под свой контроль Суджу, окружив город со всех сторон, но не успел. Подошедшие российские резервы удержали восточную часть Суджи, при этом в западной его части еще находятся малые группы ВСУ. Дальше противник пройти уже не сможет.
Прибывшие мощные российские резервы выбивают боевиков ВСУ, которые уже успели немного окопаться, из региона. Однако противник всеми силами пытается удержаться. Журналист и блогер Юрий Подоляка считает, что зачистка Курской области займет много времени, но в конечном итоге, безусловно, она будет полностью освобождена.
При этом при прорыве ВСУ смогли погасить связь для ВС РФ, что значительно усложняло использование нашими бойцами БПЛА. При этом наши ВКС значительно ослабили противника, несмотря на потерю трех вертолетов.
Тем временем противник продолжает подтягивать резервы и оборудовать позиции на занятой приграничной территории. Разведкой фиксируется скопление сил и средств ВСУ еще в нескольких местах на границе с Сумской областью Украины.
Тем временем МЧС сообщило, что обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Армия России полностью освободила от ВСУ населённые пункты Ивановка и Лисичное и сейчас продвигаются к селу Свиридоновка. Кроме того, российские бойцы заняли множество лесопосадок и укреплений ВСУ, а также руины ферм западнее села Ивановка.
По последним данным, ВС РФ закончили зачищать Желанное от противника и уже весь населенный пункт также находится под контролем российских сил.
Начались бои за населенный пункт Гродовка.
Здесь ВСУ подтягивает резервы и пытаются контратаковать, пока безуспешно. Тем временем зафиксировано небольшое продвижение российских сил к Розовке (Александрополю).
Враг попытался также атаковать в районе Нью-Йорка, однако успехов не имел, но и российское продвижение пока приостановлено. Сейчас ведутся серьезные бои за север населенного пункта.
По последним данным с мест, российские бойцы освободили село Сотницкий Казачок.
При этом замечена серьезная концентрация сил противника в районе Липцов. ВСУ попытается воспользоваться тем, что часть подразделений ВС РФ были отправлены в Курскую область, и попробует отбросить российские силы из занятых населенных пунктов.
Продолжаются бои в Волчанске и в районе Глубокого. ВСУ пытаются контратаковать малыми группами, но по-прежнему безуспешно. Здесь инициатива находится на нашей стороне.
В пятницу российская артиллерия и FPV-дроны особенно активно работают по позициям противника в селе Ивашки.
Здесь ВС РФ продвинулись широким фронтом к трассе Угледар-Константиновка. Российская армия двигается к Водяному, а также вдоль лесополосы у шахты Южнодонбасская-3, которая находится между Водяным и Угледаром. Кроме того, наши войска закрепились на востоке Константиновки.
Ночью десант ВСУ на 10 лодках попытался совершить очередную попытку высадки на Кинбурской косе. До берега добрались всего четыре. Бойцы казачьей бригады «Дон», несущие службу в этом районе, дали противнику достойный отпор. Потери вражеского десанта при данной операции составили 12 человек.
Таким образом, российское командование не стало снимать части с главных ударных направлений, и ВС РФ продолжают развивать свой успех по всем направлениям спецоперации.
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Курская область
Ситуация в Курской области начала стабилизироваться. 8 августа противник попытался прорваться в районный центр Кореневка, однако ВСУ были остановлены, также боевики попытались взять под свой контроль Суджу, окружив город со всех сторон, но не успел. Подошедшие российские резервы удержали восточную часть Суджи, при этом в западной его части еще находятся малые группы ВСУ. Дальше противник пройти уже не сможет.
Прибывшие мощные российские резервы выбивают боевиков ВСУ, которые уже успели немного окопаться, из региона. Однако противник всеми силами пытается удержаться. Журналист и блогер Юрий Подоляка считает, что зачистка Курской области займет много времени, но в конечном итоге, безусловно, она будет полностью освобождена.
При этом при прорыве ВСУ смогли погасить связь для ВС РФ, что значительно усложняло использование нашими бойцами БПЛА. При этом наши ВКС значительно ослабили противника, несмотря на потерю трех вертолетов.
Тем временем противник продолжает подтягивать резервы и оборудовать позиции на занятой приграничной территории. Разведкой фиксируется скопление сил и средств ВСУ еще в нескольких местах на границе с Сумской областью Украины.
Тем временем МЧС сообщило, что обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Покровское направление
Армия России полностью освободила от ВСУ населённые пункты Ивановка и Лисичное и сейчас продвигаются к селу Свиридоновка. Кроме того, российские бойцы заняли множество лесопосадок и укреплений ВСУ, а также руины ферм западнее села Ивановка.
По последним данным, ВС РФ закончили зачищать Желанное от противника и уже весь населенный пункт также находится под контролем российских сил.
Начались бои за населенный пункт Гродовка.
Торецкое направление
Здесь ВСУ подтягивает резервы и пытаются контратаковать, пока безуспешно. Тем временем зафиксировано небольшое продвижение российских сил к Розовке (Александрополю).
Враг попытался также атаковать в районе Нью-Йорка, однако успехов не имел, но и российское продвижение пока приостановлено. Сейчас ведутся серьезные бои за север населенного пункта.
Харьковское направление
По последним данным с мест, российские бойцы освободили село Сотницкий Казачок.
При этом замечена серьезная концентрация сил противника в районе Липцов. ВСУ попытается воспользоваться тем, что часть подразделений ВС РФ были отправлены в Курскую область, и попробует отбросить российские силы из занятых населенных пунктов.
Продолжаются бои в Волчанске и в районе Глубокого. ВСУ пытаются контратаковать малыми группами, но по-прежнему безуспешно. Здесь инициатива находится на нашей стороне.
В пятницу российская артиллерия и FPV-дроны особенно активно работают по позициям противника в селе Ивашки.
Кураховское направление
Здесь ВС РФ продвинулись широким фронтом к трассе Угледар-Константиновка. Российская армия двигается к Водяному, а также вдоль лесополосы у шахты Южнодонбасская-3, которая находится между Водяным и Угледаром. Кроме того, наши войска закрепились на востоке Константиновки.
Херсонское направление
Ночью десант ВСУ на 10 лодках попытался совершить очередную попытку высадки на Кинбурской косе. До берега добрались всего четыре. Бойцы казачьей бригады «Дон», несущие службу в этом районе, дали противнику достойный отпор. Потери вражеского десанта при данной операции составили 12 человек.
Таким образом, российское командование не стало снимать части с главных ударных направлений, и ВС РФ продолжают развивать свой успех по всем направлениям спецоперации.
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Элина Позднякова