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ВС РФ начали контрудар в Курской области: противник выбит с окраин Суджи

«Шепот фронта»: ВС РФ выбили боевиков ВСУ с окраин Суджи
09 августа 2024, 13:39
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Российские бойцы начали контрудар в Курской области, выбив противника с окраин Суджи и Любимовки. Об этом сообщает Telegram-канал «Шепот фронта».
«Наши войска контратакуют под городом Суджа, противник выбит с окраин населённого пункта. Также ВСУ потеряли контроль над окраинами села Любимовка под пгт. Кореново», — говорится в сообщении.

Российский контрудар подтверждают обе стороны конфликта. Уже видны первые результаты после прибытия мощных резервов в Курскую область. По последним данным, российские бойцы успешно зачищают от боевиков ВСУ населенные пункты Малая Локня и Казачья Локня при поддержке авиации, артиллерии и беспилотников. Поступает информация, что Малая Локня уже полностью находится под контролем российских сил.



Предположительно, продвижение ВСУ в Курской области на данный момент удалось остановить. Однако противник пытается цепляться за занятые территории и ждет подкрепления.

По данным Forbes, на Курскую область наступают по меньшей мере три бригады ВСУ, каждая численностью до двух тысяч человек.

Напомним, в Курскую область прибыли подразделения ЧВК «Вагнер», бойцы чеченского спецназа «Ахмат» и бойцы дивизии Донбасса, известной как «Пятнашка».

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Журналист Шарковский объяснил поведение ВСУ под Курском
09 августа 2024, 14:12

Фото: iStock/dr_evil

Военный журналист Александр Шарковский высказал мнение о том, что все атаки ВСУ вызваны целью противника внедриться глубоко.
«Украина вводит дополнительные силы, и на технике мы видим новые тактические знаки, треугольник. Это значит, что в Сумской области была создана новая группировка сил или войсковое объединение», — добавил в беседе с «Царьградом» Шарковский.

До этого мэр Суджи Курской области Виталий Слащев рассказывал об обстановке в населённом пункте.

«Всё нормально, эвакуация ведётся, потихоньку ведётся. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?» — комментировал он в беседе с RT.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что украинские войска несут большие потери при атаке на Курскую область.

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#курская область
#спецоперация
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Минобороны рассказало о действиях российских войск в Суджанском районе Курской области
МО: ВС России наращивают силы в Суджанском районе Курской области
09 августа 2024, 14:08

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военные ВС РФ наращивают силы, ведущие активные боевые действия с украинскими формированиями в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.

«В составе колонн, совершающих марши в районы выполнения задач, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и КамАЗ», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Telegram-канал «Шепот фронта» сообщил, что российские бойцы начали контрудар в Курской области, выбив противника с окраин Суджи и Любимовки. Уже видны первые результаты после прибытия мощных резервов в Курскую область. По последним данным, российские бойцы успешно зачищают от боевиков ВСУ населенные пункты Малая Локня и Казачья Локня при поддержке авиации, артиллерии и беспилотников.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно о гибели сотен французских наемников на Украине
InfoBRICS: сотни французских наемников гибнут на Украине
09 августа 2024, 14:08

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Сотни наемников из Франции в рядах ВСУ погибают на Украине в боях с ВС РФ. Об этом сообщает военный эксперт Драго Боснич.
«Российские действия особенно задели французских военных, которые продолжают гибнуть сотнями, но их командование все еще отправляет их зря умирать в конфликте, который никогда не произошел бы, если бы не наставления их кукловодов», — пишет Боснич в статье для InfoBRICS.

Он отметил, что французские военные принимают участие в боевых действиях на Украине под видом наемников, что позволяет скрывать их реальные потери.

Кроме того, по словам Боснича, иностранные наемники стали главной мишенью для российских «Искандеров», «Кинжалов» и «Цирконов».

Ранее сообщалось, что среди украинских боевиков, атаковавших Курскую область, замечены наемники из Франции, Польши и Грузии.

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#военные
#ракета
#солдат
#наемники
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В ООН подготовят доклад о жертвах атаки ВСУ в Курской области
УВКПЧ ООН обеспокоено данными о жертвах атаки ВСУ в Курской области
09 августа 2024, 14:00

Фото: iStock/SanderStock

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что в конце сентября тема атаки ВСУ в Курской области будет включена в доклад с информацией о потенциальных нарушениях прав человека в ходе конфликта на Украине. Об этом она сообщила в ответ на соответствующий запрос РИА Новости.
Она подчеркнула, что в настоящее время её коллеги пытаются разобраться в сложившейся ситуации. Однако усложняет процесс отсутствие мониторинга на территории России. В связи с этим, остаётся только анализировать видео в соцсетях с обстрелами региона. Результаты проверки будут озвучены в докладе, который опубликуют в сентябре.

По последним данным, в результате украинской атаки погибли пять человек, ранения получили более 60 мирных жителей.

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ВСУ ударили по больнице в Кременной, пострадала сотрудница
09 августа 2024, 13:49

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска нанесли удар по городской больнице в Кременной в ЛНР. Об этом сообщил глава гор Вячеслав Третьяков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в результате удара пострадала сотрудница больницы.

Кроме того, серьёзные повреждения получило само здание медучреждения, а также две машины скорой помощи.

Ранее появилась информация, что пострадавшего после удара беспилотника ВСУ военкора Евгения Поддубного перевели из шокового отделения в ожоговую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве. Подробнее о состоянии репортёра читайте в материале «Радио 1».

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#пострадавший
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Спасти репутацию Сырского: в США указали на истинные причины атаки ВСУ под Курском
CNN: у Киева не было стратегической цели при атаке Курской области
09 августа 2024, 13:39

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Атака ВСУ на Курскую область осуществлялась без конкретной стратегической цели, пишет американский телеканал CNN.
Отмечается, что наступление украинских войск скорее было «погоней за заголовками», а также служило спасением репутации главкома ВСУ Александра Сырского, которого часто критикуют за медленность и светские методы ведения боевых действий.

Кроме того, решение Киева отправить большую часть своей армии в российский регион говорит об отчаянии украинского руководства.

Либо же такими действиями Украина пытается улучшить свои позиции на будущих переговорах с Россией.

Однако военэксперты заявляют, что такая операция ВСУ может оказаться очень опасной и безрезультатной.

К тому же, цель о сохранении репутации Сырского явно не была выполнена, поскольку после атаки на Курскую область произошло обратное – многие эксперты заговорили о некомпетентности главкома ВСУ, а бойцы выразили недовольство выбранной им стратегией.

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Появились кадры видео с Кинбурнской косы, где была отражена ночная атака ВСУ
09 августа 2024, 13:18

Фото: Медиасток.рф

В сети появилось видео уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе. Соответствующие кадры опубликовало РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские военные и казаки-добровольцы этой ночью сорвали попытку боевиков ВСУ высадиться на Кинбурнской косе. Военным удалось ликвидировать 12 человек.

На кадрах видна поврежденная десантная лодка армии ВСУ, которая дрейфует у береговой линии. Плавсредство было поражено российскими бойцами группировки «Днепр».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жители приграничных районов Курской области получат единовременные выплаты
МЧС: пострадавшие жители Курской области получат единовременные выплаты
09 августа 2024, 13:15

Фото: iStock/ArtemSam

Пострадавшие жители приграничных райoнов Курской oбласти получат единовременные выплаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.

При чрезвычайных ситуациях федерального масштаба пострадавшим полагаются следующие выплаты: единовременная материальная помощь — 15 000 рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 000 рублей; при полной утрате — 150 000 рублей.

Кроме того, родственники погибших получат 1 500 000 рублей. Тем, кто получил средний или тяжёлый вред здоровью, выплатят 600 000 рублей. В случае лёгкого вреда здоровью — 300 000 рублей.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ.

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#выплаты
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Личный состав ВСУ поразили ракетным ударом в Полтаве, сообщили в подполье
Подполье: в Полтаве поразили личный состав ВСУ при переброске из Житомира
09 августа 2024, 12:58

Фото: iStock/trikolor

В Полтаве поразили личный состав ВСУ, который перебрасывали из Житомира. Об этом сообщил глава николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с ТАСС. По его словам, в результате удара много убитых и раненых.
«В Полтаве по личному составу, перебрасываемому из-под Житомира, прилетело очень серьезно. Много 200-х и 300-х», — пояснил Лебедев.
Ранее координатор сопротивления сообщал, что по украинскому селу Стецковка в Сумской области, которая граничит с Курским регионом, этой ночью, 9 августа, нанесли мощный удар. Прилет, предположительно, пришелся по полигону.

По данным Лебедева, украинские войска несут большие потери при атаке на Курскую область, в украинском городе Сумы наблюдается много машин скорой помощи, а также просьб о сдаче крови.

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#киев
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