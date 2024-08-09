ВС РФ начали контрудар в Курской области: противник выбит с окраин Суджи

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Российские бойцы начали контрудар в Курской области, выбив противника с окраин Суджи и Любимовки. Об этом сообщает Telegram-канал «Шепот фронта».
«Наши войска контратакуют под городом Суджа, противник выбит с окраин населённого пункта. Также ВСУ потеряли контроль над окраинами села Любимовка под пгт. Кореново», — говорится в сообщении.
Российский контрудар подтверждают обе стороны конфликта. Уже видны первые результаты после прибытия мощных резервов в Курскую область. По последним данным, российские бойцы успешно зачищают от боевиков ВСУ населенные пункты Малая Локня и Казачья Локня при поддержке авиации, артиллерии и беспилотников. Поступает информация, что Малая Локня уже полностью находится под контролем российских сил.
Предположительно, продвижение ВСУ в Курской области на данный момент удалось остановить. Однако противник пытается цепляться за занятые территории и ждет подкрепления.
По данным Forbes, на Курскую область наступают по меньшей мере три бригады ВСУ, каждая численностью до двух тысяч человек.
Напомним, в Курскую область прибыли подразделения ЧВК «Вагнер», бойцы чеченского спецназа «Ахмат» и бойцы дивизии Донбасса, известной как «Пятнашка».
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Элина Позднякова