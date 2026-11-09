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«Будет немного другой формы»: Трамп заявил об изменении границ Украины

Трамп допустил изменение границ Украины после заключения мирного соглашения
Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что территориальные границы Украины могут быть изменены по итогам процесса мирного урегулирования конфликта. Об этом он сказал в интервью CBS News.



Глава Белого дома также выразил уверенность в скором завершении противостояния. По его словам, заинтересованные стороны «чрезвычайно близки к заключению договоренностей». Трамп вновь подчеркнул, что если бы он находился у власти на момент начала конфликта, то он бы не произошел.

«Думаю, мы заключим соглашение. Думаю, так и будет. И в итоге Украина будет немного другой формы», — заявил американский лидер.
В контексте урегулирования ситуации в Абу-Даби 10–11 ноября ожидаются трехсторонние консультации с участием делегаций Москвы, Киева и Вашингтона. Переговоры будут посвящены гарантиям безопасности сторон.
Александр Огарёв

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