«Будет немного другой формы»: Трамп заявил об изменении границ Украины
Трамп допустил изменение границ Украины после заключения мирного соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил, что территориальные границы Украины могут быть изменены по итогам процесса мирного урегулирования конфликта. Об этом он сказал в интервью CBS News.
Глава Белого дома также выразил уверенность в скором завершении противостояния. По его словам, заинтересованные стороны «чрезвычайно близки к заключению договоренностей». Трамп вновь подчеркнул, что если бы он находился у власти на момент начала конфликта, то он бы не произошел.
«Думаю, мы заключим соглашение. Думаю, так и будет. И в итоге Украина будет немного другой формы», — заявил американский лидер.В контексте урегулирования ситуации в Абу-Даби 10–11 ноября ожидаются трехсторонние консультации с участием делегаций Москвы, Киева и Вашингтона. Переговоры будут посвящены гарантиям безопасности сторон.