«Будет немного другой формы»: Трамп заявил об изменении границ Украины

09 ноября 2026, 06:08

Трамп допустил изменение границ Украины после заключения мирного соглашения

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что территориальные границы Украины могут быть изменены по итогам процесса мирного урегулирования конфликта. Об этом он сказал в интервью CBS News.





Глава Белого дома также выразил уверенность в скором завершении противостояния. По его словам, заинтересованные стороны «чрезвычайно близки к заключению договоренностей». Трамп вновь подчеркнул, что если бы он находился у власти на момент начала конфликта, то он бы не произошел.



«Думаю, мы заключим соглашение. Думаю, так и будет. И в итоге Украина будет немного другой формы», — заявил американский лидер.