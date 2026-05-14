«Будет цепляться за власть»: Попытки надавить на Зеленского результата не принесут
Публицист Роджерс: информационная шумиха на Украине не даст большого результата
Коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака и компрометирующее интервью экс-пресс-секретаря Владимира Зеленского являются подготовительным этапом для какого-то следующего шага. Так считает публицист Александр Роджерс.
По его словам, часть глобалистских элит разочаровалась в Зеленском. Он токсичен, просрочен, нелегитимен, и его хотят заменить, при этом оставив русофобский характер режима.
«Поэтому данная информационная кампания, всякие коррупционные скандалы, интервью и тому подобное представляют собой попытки надавить на Зеленского. Вместе с тем эти попытки большого результата пока не достигают», — пояснил Роджерс в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он допустил, что глава киевского режима пойдет на некоторые уступки, сделает кадровые перестановки, но сам «будет цепляться за власть» до последнего.
В этой связи Роджерс назвал происходящую шумиху смешной, отметив, что радикального результата от нее не будет. Однако эксперт не исключил, что она сгодится в качестве подготовительного этапа для какого-то следующего шага.