14 мая 2026, 17:18

Публицист Роджерс: информационная шумиха на Украине не даст большого результата

Фото: iStock/sandsun

Коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака и компрометирующее интервью экс-пресс-секретаря Владимира Зеленского являются подготовительным этапом для какого-то следующего шага. Так считает публицист Александр Роджерс.





По его словам, часть глобалистских элит разочаровалась в Зеленском. Он токсичен, просрочен, нелегитимен, и его хотят заменить, при этом оставив русофобский характер режима.





«Поэтому данная информационная кампания, всякие коррупционные скандалы, интервью и тому подобное представляют собой попытки надавить на Зеленского. Вместе с тем эти попытки большого результата пока не достигают», — пояснил Роджерс в разговоре с Общественной Службой Новостей.