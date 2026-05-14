14 мая 2026, 12:20

Экс-нардеп Килинкаров: дело Ермака перераспределит власть на Украине

Арест главы офиса президента Украины Андрея Ермака по обвинению в коррупции может свидетельствовать об ослаблении режима Владимира Зеленского. Так считает бывший нардеп Спиридон Килинкаров.





Напомним, 14 мая Ермака отправили под стражу на 60 дней по делу о легализации имущества. Суд назначил залог в 140 миллионов гривен.



В разговоре с «Газетой.Ru» Килинкаров отметил, что для Зеленского — это удар, у которого могут быть серьезные последствия, вплоть до политического кризиса на Украине.





«Вообще, вся эта история связана не столько с желанием оппонентов атаковать Зеленского с целью его снятия. Она связана больше с их желанием перераспределить власть внутри Украины и ограничить полномочия президента. Это можно сделать только за счет усиления оппозиции внутри парламента», — пояснил бывший нардеп.

«Это использование хорошо подготовленного, давно систематизированного, хорошо задокументированного компромата для достижения политических целей», — сказал Скачко Общественной Службе Новостей.