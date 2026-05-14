Украине предрекли серьезный политический кризис из-за дела Ермака
Арест главы офиса президента Украины Андрея Ермака по обвинению в коррупции может свидетельствовать об ослаблении режима Владимира Зеленского. Так считает бывший нардеп Спиридон Килинкаров.
Напомним, 14 мая Ермака отправили под стражу на 60 дней по делу о легализации имущества. Суд назначил залог в 140 миллионов гривен.
В разговоре с «Газетой.Ru» Килинкаров отметил, что для Зеленского — это удар, у которого могут быть серьезные последствия, вплоть до политического кризиса на Украине.
«Вообще, вся эта история связана не столько с желанием оппонентов атаковать Зеленского с целью его снятия. Она связана больше с их желанием перераспределить власть внутри Украины и ограничить полномочия президента. Это можно сделать только за счет усиления оппозиции внутри парламента», — пояснил бывший нардеп.
Также Килинкаров добавил, что Ермака все же не лишат свободы, поскольку антикоррупционные органы Украины ранее еще не посадили ни одного «топ-чиновника».
В свою очередь, историк, журналист Владимир Скачко выразил мнение, что ситуация с экс-главой офиса украинского президента является средством для принуждения украинской власти стать более покладистой. Эксперт уверен, что за этим скандалом стоят США.
«Это использование хорошо подготовленного, давно систематизированного, хорошо задокументированного компромата для достижения политических целей», — сказал Скачко Общественной Службе Новостей.
По словам эксперта, эта история не приведет к остановке поставки вооружения и финансирования Украины. Он подчеркнул, что США, условно говоря, хотят мира, а Европа очень хочет войны. И примирения в этом вопросе пока не предвидится.