«Слив Зеленского»: раскрыты возможности Ермака на фоне его ареста

14 мая 2026, 11:23

Мирошник: Ермак может достать сундук компромата на Зеленского

Арест по обвинению в коррупции бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака является прямым ударом по Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.





Напомним, 14 мая Ермака отправили под стражу на 60 дней по делу о легализации имущества. Суд назначил залог в 140 миллионов гривен. В суде он сообщил, что у него нет таких денег, однако отметил, что у него есть друзья, которые помогут внести ему необходимую сумму.



В разговоре с «Газетой.Ru» Мирошник заявил, что взятие под стражу Ермака — это прямой удар по Зеленскому.





«Его ставят на растяжку: либо он должен идти на какие-то серьезные уступки, передавая бразды правления тем, кто стоит за такими структурами, как НАБУ, что будет влиять на внутреннюю политику Украины и, возможно, на внешнюю политику, либо дистанцироваться от Ермака, который имеет все шансы в какой-то момент достать сундук компромата на Зеленского», — сказал дипломат.