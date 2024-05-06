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Отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl заявил, что у Украины без Крыма нет будущего. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Украина не сможет восстановить свою экономику. Он отметил, что крупные инвесторы не будут вкладывать в восстановление Украины, пока существует возможность возобновления военных действий. Бен Ходжес добавил, что расположение полуострова позволяет контролировать все черноморское побережье.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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