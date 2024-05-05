Минэнерго Украины: Энергосистеме страны помогают ветер и солнце

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Энергия ветра и солнца помогает не допустить массовых отключений электричества по всей стране. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
В интервью изданию «РБК-Украина» он признал, что в ходе последних российских ударов по энергетической системе Украины было уничтожено, повреждено и выведено из строя больше объектов, чем отрасль сумела восстановить после предыдущих бомбардировок и ракетных атак.
Глава Минэнерго Незалежной сослался на энергию ветра и солнца, которые можно использовать весной и летом в качестве дополнительного ресурса. По его словам, это помогает энергетикам сбалансировать систему, которая получает регулярные пробоины в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре.
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Александр Бойцов