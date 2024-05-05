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Минэнерго Украины: Энергосистеме страны помогают ветер и солнце

05 мая 2024, 10:07
Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Энергия ветра и солнца помогает не допустить массовых отключений электричества по всей стране. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.


В интервью изданию «РБК-Украина» он признал, что в ходе последних российских ударов по энергетической системе Украины было уничтожено, повреждено и выведено из строя больше объектов, чем отрасль сумела восстановить после предыдущих бомбардировок и ракетных атак.

Глава Минэнерго Незалежной сослался на энергию ветра и солнца, которые можно использовать весной и летом в качестве дополнительного ресурса. По его словам, это помогает энергетикам сбалансировать систему, которая получает регулярные пробоины в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре.

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#украина
#интервью
#энергетика
#электричество
#инфраструктура
FT: Украина начнёт контрнаступление в 2025 году, если Байден будет переизбран
05 мая 2024, 10:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Киев попытается начать новое контрнаступление в 2025 году, если американский президент Джозеф Байден будет переизбран на новый срок, об этом пишет The Financial Times.
В то же время, в британской газете уточнили, что если президентское кресло займёт бывший американский лидер Дональд Трамп, то украинскому противостоянию придёт конец. Киевским властям придётся согласиться на мирное урегулирование конфликта и на переговоры с Россией.

В июле 2023 года Трамп дал интервью американскому телеканалу Fox News, в котором пообещал прекратить конфликт на Украине за 24 часа. Пару дней назад он заявил, что у него есть подробный план по решению российско-украинского конфликта, однако, обнародовать его до президентских выборов он не намерен.

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#украина
#всу
#сво
#сша
#джозеф байден
#дональд трамп
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Лётчик Су-30 показал свой талисман в виде плюшёвого мишки
Лётчик Су-30 выполняет боевые задачи с талисманом-плюшевым мишкой
05 мая 2024, 09:58

Фото: iStock/Michele Ursi

Российский лётчик Су-30 выполняет боевые задачи, держа при себе талисман в виде плюшевого мишки, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Выполняя задачи СВО, мы уверенно движемся к победе. В это нелегкое время мне помогает талисман, игрушка, которую подарили мои дети», — рассказал лётчик по имени Антон.

Уточняется, что Воздушно-космические силы (ВКС) не дают украинским военным даже взлететь с аэродрома. Вражеские воздушные силы обнаруживаются и уничтожаются уже при попытке взлететь. Экипажи Су-30СМ моментально выявляют и уничтожают пытающиеся взлететь самолёты противника. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».

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#сво
#вкс
#вс рф
#всу
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Депутат Верховной рады Дубинский рассказал о панике в офисе Зеленского
05 мая 2024, 09:29

Фото: istockphoto/DmyTo

В офисе президента Украины Зеленского началась настоящая паника. Она вызвана тяжёлой ситуацией на фронте и растущим недовольством населения страны.
Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в государственной измене. В своём телеграм-канале он написал, что, несмотря на показную уверенность, спикеры офиса Зеленского охвачены паникой. Западная пресса предрекает Украине дальнейшее отступление армии, потерю территорий и новые жертвы, указал депутат. А киевские чиновники не знают, как провести массовую мобилизацию, под которую союзники выделяли деньги.

Дубинский также добавил, что в обществе возникли вопросы к украинскому военному руководству, особенно после выступления заместителя начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, который заявил, что ВСУ не способны выйти на границы 1991 года. Кроме того, по словам депутата, обстановка накаляется из-за приближения срока истечения полномочий Зеленского.

«Уровень напряжённости зашкаливает, и одним запретом Telegram проблемы не решить», — заключил Дубинский.

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#всу
#минобороны
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Сенатор Кастюкевич: ВСУ активизировали атаки дронов по Херсонской области
05 мая 2024, 09:12

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Вооружённые силы Украины (ВСУ) заметно активизировали атаки при помощи беспилотников на города и сёла Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что дроны противника в последнее время всё чаще наносят удары по гражданской инфраструктуре левобережья и объектам энергетического комплекса. По словам Костюкевича, ВСУ атакуют не только Каховку и Новую Каховку, но и Великолепетихский, Горностаевский, Голопристанский и Алёшкинский районы.

Кастюкевич отметил, что, несмотря на это, властям удаётся справляться с ситуацией. Постоянно работают ремонтные и инженерные бригады. Однако почти ни дня не обходится без жертв среди гражданского населения в 15-километровой зоне, с горечью заключил сенатор.

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#всу
#дроны
#херсонская область
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«За патриотизм и любовь к Украине»: Порошенко прокомментировал объявление в розыск МВД РФ
Почти боевая награда: Порошенко обрадовался объявлению в розыск МВД РФ
05 мая 2024, 08:09

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что объявление его в розыск МВД РФ может считаться практически боевой наградой, об этом он написал в своей социальной сети.
«Статья не указана, поэтому надеюсь, что за патриотизм и любовь к Украине. Это признание и почти боевая награда. В конце концов, все, что делал в последние годы, получило высокую оценку», — прокомментировал ситуацию Порошенко.

Вчера в розыскной базе Министерства внутренних дел РФ появилась карточка с фотографией Порошенко.

В розыск был объявлен и нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Как заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, из-за объявления в розыск Зеленского ждёт трибунал, когда его президентские полномочия истекут.

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#украина
#мвд
#розыск
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Российские военные нанесли удар по складу с боекомплектом в Харькове
05 мая 2024, 08:04

Фото: istockphoto/Zeferli

Российские войска атаковали объект военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харькове. Удар был нанесён по складу с боекомплектом в районе Новая Бавария.
Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. В разговоре с РИА Новости он уточнил, что удар был нанесён накануне, 4 мая, около 22:00. Харьковские коллеги подпольщика предали, что после прилёта пожар и детонация боеприпасов продолжались более двух часов. В район также приехало много машин скорой помощи.

Кроме того, Лебедев рассказал об ударах ВС России, зафиксированных в городе Балаклея в Харьковской области. Этот населённый пункт находится во второй линии обороны. Он используется ВСУ для ротации личного состава. Также был отмечен удар в Чугуеве, где находится крупный железнодорожный узел.

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#пожар
#железнодорожный
#новости
#всу
#удар
#харьков
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В Верховной раде допустили просьбу Киева к Западу о вводе войск на Украину
05 мая 2024, 06:49

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Украина может обратиться к западным союзникам с просьбой о вводе войск в случае, если ей не хватит собственных сил для противостояния с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
В интервью французскому телеканалу LCI он указал, что всё будет зависеть от ситуации на фронте. Если станет очевидно, что Вооружённые силы Украины не в состоянии сами противостоять российским войскам, без прямой поддержки Европы, включая помощь живой силой, то вовсе не исключено, что Киев обратиться к союзникам с просьбой о вводе войск, уверен депутат.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что считает вполне вероятной отправку войск на Украину. Это может произойти в том случае, если российские войска прорвут оборону ВСУ, а Киев сам обратится к партнёрам с такой просьбой. По словам Макрона, «многие страны Евросоюза» согласны с мнением Франции по этому вопросу.

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#депутат
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#макрон
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Российские истребители не позволили украинским военным самолетам взлететь с аэродромов
05 мая 2024, 06:41

Фото: iStock/aapsky

Российские многоцелевые истребители Су-30СМ в ходе патрулирования зоны проведения специальной военной операции (СВО) не позволили взлететь с аэродрома самолетам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
«Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», – заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что российские истребители не оставляют самолетам ВСУ возможности взлететь, а экипажи Су-30СМ сразу же выявляют и уничтожают цели.

Ранее российские войска нанесли масштабные удары по различным районам Украины. Удары наносились гиперзвуковыми «Кинжалами» и крылатыми ракетами, противник насторожился из-за странного изменения курса.

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#украина
#россия
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На Украине заявили о невозможности быстрого восстановления энергообъектов
Минэнерго Украины: Киев теряет больше энергообъектов, чем восстанавливает
05 мая 2024, 04:17

Фото: iStock/Liukov

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что во время последних ударов на энергосистему страны было разрушено больше объектов, чем удалось восстановить после предыдущих атак, передает РИА ​Новости.
«Мы это сделали, и они это уничтожили... К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили», – отметил чиновник.

По словам министра, некоторые «прилеты» полностью разрушили энергетические объекты, что ставит под сомнение возможность их восстановления.

27 апреля стало известно о разрушениях инфраструктуры в Днепропетровской области Украины.

Ранее глава Днепропетровской ОВА заявил, что в регионе повреждены энергетические объекты. Лысак сообщил, что возникло большое количество пожаров. По его информации, с утра 27 апреля в районе Криворожского района также приостановлена подача воды.

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#энергетика
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#удар
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