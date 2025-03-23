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Стармер дерзко высказался о России

Стармер призвал ЕС готовить план сдерживания России после соглашения по Украине
Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

План сдерживания России призвал подготовить Евросоюз британский премьер Кир Стармер, пишет The New York Times.
«Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок», — сказал политик журналистам.
По утверждению Стармера, отсутствие «надежных гарантий безопасности» сделает киевский режим беззащитным, и Европа должна быть ведущим игроком в обеспечении таких гарантий. При этом премьер-министр приветствует усилия Вашингтона и говорит о том, что телефонная беседа лидеров США и России немного сдвинула происходящее с мертвой точки.

Журналисты Bloomberg писали, что Стармер вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном хотят привлечь 37 государств, чтобы создать группу стран, готовых обеспечить «миротворцев» на Украине.

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Уиткофф заявил об ожидании прогресса на переговорах в Саудовской Аравии
Уиткофф: США ожидают от переговоров с РФ в Саудовской Аравии ощутимого прогресса
23 марта 2025, 18:55

Фото: iStock/vchal

США ожидают от переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса. Об этом сообщил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф, передает Fox News.
Он отметил, что после переговоров можно будет увидеть прогресс, особенно в вопросе Черного моря и прекращения огня по судам между двумя государствами. По мнению Уиткоффа, российский лидер Владимир Путин «хочет мира».

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде пройдут консультации экспертов РФ и США по Украине.

До этого американский лидер Дональд Трамп рассказал, как оценивает свое общение с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу
Оператор БПЛА Кай: движение ВСУ по дороге на Суджу полностью прекращено
23 марта 2025, 18:40

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Движение ВСУ по дороге к автомобильному пункту пропуска «Суджа» полностью прекратилось. Об этом РИА Новости заявил оператор БПЛА отряда «Т» добровольческого корпуса из группировки «Север» с позывным Кай.
По словам военного, эта дорога служила основной трассой снабжения украинских формирований. Уточняется, что российские бойцы отслеживали по ней все основные передвижения противника и осуществляли ее огневой контроль за украинскими колоннами.

Как отметил Кай, ВС РФ уничтожали вражескую технику, которая пыталась выйти на дорогу или осуществить подвоз на украинские позиции.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Уиткофф неожиданно высказался о Европе
Уиткофф: европейцы начинают понимать, что Путин не будет захватывать ЕС
23 марта 2025, 18:01

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Европейцы приходят к пониманию, что президент России Владимир Путин не собирается захватывать Евросоюз (ЕС) об этом заявил Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — прокомментировал он.
Уиткофф подчеркнул, что сейчас Вашингтон ведет работу для понимания позиций Москвы и Киева, чтобы урегулировать конфликт. Спецпосланник резюмировал, что американская сторона занимается тем, что пытается понять желания каждой из конфликтующих сторон и хочет свести их. Перед этим агентство Bloomberg писало, что США хотят заключить соглашение о прекращении огня к 20 апреля.

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#россия
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#война
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#новости
#владимир путин
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Пушков раскрыл цели США в отношении Украины
Пушков: США не намерены бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта
23 марта 2025, 17:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США не намерены совсем бросать Украину, но при этом хотят добиться прекращения конфликта, побудив или при необходимости заставив Киев пойти на мирное урегулирование. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков.
Сенатор напомнил слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о том, что Вашингтон не может позволить Киеву втянуть их в третью мировую войну. Пушков подчеркнул, что Штаты нацелены на достижение договоренности о прекращении огня до 20 апреля.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#пушков
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Трамп считает, что конфликт на Украине мог привести к мировой войне
Трамп: украинский конфликт мог привести к мировой войне
23 марта 2025, 17:08

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Конфликт на Украине мог привести к началу третьей мировой войны. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, передает портал OutKick.
По словам американского лидера, сегодня ситуация отчасти под контролем. Трамп отметил, что у него хорошие отношения и с президентом России Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским.

«Было бы замечательно прекратить это», — сказал республиканский политик о конфликте на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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