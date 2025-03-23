Стармер дерзко высказался о России

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План сдерживания России призвал подготовить Евросоюз британский премьер Кир Стармер, пишет The New York Times.
«Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок», — сказал политик журналистам.По утверждению Стармера, отсутствие «надежных гарантий безопасности» сделает киевский режим беззащитным, и Европа должна быть ведущим игроком в обеспечении таких гарантий. При этом премьер-министр приветствует усилия Вашингтона и говорит о том, что телефонная беседа лидеров США и России немного сдвинула происходящее с мертвой точки.
Журналисты Bloomberg писали, что Стармер вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном хотят привлечь 37 государств, чтобы создать группу стран, готовых обеспечить «миротворцев» на Украине.
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