«Будут маскироваться»: раскрыта судьба украинских ТЦК после ударов ВС РФ

08 июля 2025, 12:41

Военэксперт Дандыкин: ВСУ начнут переводить военкоматы в укрытия или под землю

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) будут перемещены в укрытия или под землю, а также перейдут на онлайн-формат работы на фоне ударов ВС РФ. Призыв вряд ли снизится, но военкоматам придётся трудно, завил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.