«Будут маскироваться»: раскрыта судьба украинских ТЦК после ударов ВС РФ
Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) будут перемещены в укрытия или под землю, а также перейдут на онлайн-формат работы на фоне ударов ВС РФ. Призыв вряд ли снизится, но военкоматам придётся трудно, завил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.
Специалист подчеркнул, что хоть снижение призыва маловероятно, базы данных всё же уничтожаются российскими ударами. Также несколько атак ВС РФ уже значительно вывели работу ТЦК из строя. Теперь им придётся непросто и придётся маскироваться.
Ранее спикер сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что украинские военкоматы частично переведут свою работу в онлайн-формат на фоне повышения требований к мерам безопасности. Это необходимо из-за последних ударов ВС РФ.
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