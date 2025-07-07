ВС РФ нанесли прицельный удар по зданию ТЦК в Харькове
Российские войска нанесли удар по территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Харькове. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что российские беспилотники типа «Герань» в понедельник утром атаковали управление ТЦК в Харькове. В настоящее время именно этот центр занимается принудительной мобилизацией украинцев и отправкой их на передовую на харьковском направлении.
В результате точного попадания в штаб было ликвидировано до 35 военных, включая представителей руководства.
Также минувшей ночью прогремели взрывы в районе Деснянского ТЦК в Киеве. Местные жители ранее жаловались, что его сотрудники по аналогичной схеме задерживали призывников и отбирали у них телефоны, лишая связи. Власти Киева подтвердили, что в результате ночных обстрелов было повреждено некое административное здание.
Взрывы ночью раздались и в Сумах, Одессе, Полтаве и Кременчуге. Российские военкоры уточняют, что ВС РФ сейчас целенаправленно бьют по украинским ТЦК для срыва мобилизации.
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