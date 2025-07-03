Генерал проанализировал последствия российских атак на ТЦК ВСУ

03 июля 2025, 15:18

Генерал Липовой: ВС России подрывают боеспособность ВСУ ударами по военкоматам

Фото: iStock/Sinenkiy

Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой заявил, что вооруженные силы Российской Федерации активно подрывают боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) путем ударов по территориальным центрам комплектования (ТЦК), которые являются аналогами российских военкоматов.





По словам Липового, ТЦК представляют собой законные цели для атак, поскольку они занимаются подготовкой и отправкой мобилизованных на фронт. Он подчеркнул, что эти центры играют ключевую роль в формировании, тренировке и отправке резервистов в зону специальной военной операции (СВО).





«ТЦК — это такие же законные цели, как и укрепрайоны, склады с боеприпасами и другие военные объекты. Наносимые удары серьезно затрудняют пополнение и ротацию ВСУ, что в свою очередь подрывает боеготовность тех частей, которые находятся на линии боевого соприкосновения», — отметил генерал в беседе с NEWS.ru.